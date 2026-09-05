Alerta inmigrantes | La insólita detención del ICE a una mujer en el aeropuerto de EE.UU.: ¿Logró ser liberada?

Conoce los detalles de la detención del ICE a una mujer en el aeropuerto de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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En los últimos días, se conoció que la historia de Indi Veitia, una mujer venezolana de 47 años que pese a tener una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando intentaba abordar un avión en Atlanta.

¿Cómo fue la detención de Indi Veitia en el aeropuerto de Atlanta?

De acuerdo con lo revelado por CNN, Veitia viajaba desde Atlanta cuando agentes del ICE la interceptaron mientras se disponía a abordar un vuelo. Luego de ello, fue trasladada a un centro migratorio en Georgia.

Tras tres semanas de estar detenida, pudo recuperar la libertad y regresó a Indianápolis para cumplir con una orden judicial. Cuando fue a una cita en la oficina del ICE ubicada en un parque empresarial cercano a la carretera interestatal I-465, los agentes la enviaron a otra oficina cercana perteneciente a una empresa de seguridad contratada.

Unas dos horas después, Veitia salió del lugar con un monitor electrónico colocado en el tobillo derecho. Al reencontrarse con sus amigos, rompió en llanto. "Estoy destrozada", declaró a CNN. "No hay nada que pueda hacer", añadió.

¿Cuáles son los documentos migratorios que poseía Veitia?

Veitia estaba en Estados Unidos con una visa de trabajo desde 2019, cuando llegó al país y luego presentó una solicitud de asilo. El trámite seguía pendiente y esperaba ser convocada a una entrevista según CNN.

Asimismo, la mujer también contaba con una autorización para trabajar y una licencia de conducir. El documento de la solicitud de asilo presentada en 2019 indicaba que podía permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía el trámite, según la documentación revisada por CNN.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que una solicitud de asilo pendiente no entrega por sí misma un estatus migratorio legal. Por su parte, Veitia afirmó que había cumplido con las condiciones que le habían impuesto las autoridades. "He hecho todo lo que el gobierno me ha pedido", dijo a CNN.