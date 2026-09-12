CONFIRMADO | Pagos SNAP aumentarán en EE.UU.: Estos serían los montos máximos que recibirán los beneficiarios

Estos serían los montos máximos que recibirán los beneficiarios del SNAP. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Una buena noticia para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido anteriormente como cupones de alimentos, pues desde el 1 de octubre aumentarán su monto máximo. En este sentido, la Administración de Alimentos y Nutrición (FNA) confirmó cuáles serán los nuevos montos.

Cabe mencionar que el monto que reciben los beneficiarios se calcula en base a varios factores, como el tamaño del hogar, los ingresos brutos y netos, requisitos laborales y otros requerimientos más. Todos los años, el 1 de octubre inicia el nuevo año fiscal, por lo que entran en vigor nuevos montos máximos.

¿Cómo aumentarán los beneficios del SNAP desde octubre del 2026?

Cada mes, el SNAP entrega una ayuda económica a las familias de bajos ingresos para la compra de algunos alimentos a través de una tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT). Este último funciona como una tarjeta de débito para comprar comestibles en los establecimientos aprobados.

Ten en cuenta que los pagos máximos del SNAP aumentarán en los 48 estados de EE.UU. continentales, incluyendo el Distrito de Columbia, y Alaska. Mientras que en Hawái, los montos bajarán, de acuerdo con lo confirmado por la Administración de Alimentos y Nutrición.

El monto máximo para una familia de cuatro personas en los 48 estados y el Distrito de Columbia será de US$1.023. Mientras que en Alaska, oscilarán entre US$1.306 y US$2.027. Por otro lado, la asignación máxima para una familia de cuatro personas en Hawái disminuirá a US$1.655.

Asimismo, el beneficio mínimo para los 48 estados y el distrito de Columbia aumentará a US$25. El pago mínimo mensual en Alaska cambiará entre US$31 y US$49, mientras que en Hawái bajará a US$40. A partir del 1 de octubre del 2026 y hasta el 30 de septiembre del 2027, los montos máximos quedarán así:

1 miembro del hogar: US$306 dólares

2 miembros: US$562

3 miembros: US$808

4 miembros: US$1.023

5 miembros: US$1.217

6 miembros: US$1.463

7 miembros: US$1.616

8 miembros: US$1.841

Miembro adicional: +US$225

Máximo para familias de hasta 18 miembros: US$3.887

¿Qué puedes comprar con la tarjeta EBT?

Según el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), podrás utilizar la tarjeta EBT en cualquier lugar que acepten los cupones de alimentos o SNAP. Podrás comprar cualquier alimento para el hogar como:

Frutas y vegetales

Carne, aves y pescado

Productos lácteos

Panes y cereales

Otros alimentos como bocadillos y bebidas no alcohólicas

Semillas y plantas, que producen alimentos para el hogar

Por último, los beneficiarios no podrán utilizar los cupones de alimentos ni la tarjeta EBT para comprar: cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco, vitaminas, medicamentos y suplementos, animales vivos, alimentos que están calientes en el punto de venta y cualquier artículo no alimentario.