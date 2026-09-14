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Josué Gutiérrez sustentó viajes a Europa con informes copiados y viáticos sin comprobantes

El defensor del Pueblo evadió reportar tres de sus once viajes al extranjero dentro del plazo legal. Su esposa lo acompañó a Países Bajos en un viaje pagado con fondos públicos

Reporte migratorio de su esposa coincide con viaje que realizó el Defensor a Países Bajos para un evento institucional. Foto: difusión
Reporte migratorio de su esposa coincide con viaje que realizó el Defensor a Países Bajos para un evento institucional. Foto: difusión
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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sustentó sus viajes oficiales a Europa con informes copiados de documentos elaborados por organismos internacionales, sin citar la fuente original.

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Una investigación de Cuarto Poder reveló que el funcionario también presentó viáticos sin comprobantes: recurrió a declaraciones juradas simples, en lugar de facturas o boletas, para justificar cerca de mil dólares en gastos de alimentación.

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La revisión de los documentos entregados por la Defensoría del Pueblo detectó párrafos idénticos a textos publicados semanas antes por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).

Los expedientes correspondían a sus misiones en Suiza y Países Bajos, realizadas en mayo de 2024. Ningún tramo del informe reconoció esa fuente.

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De un total de once desplazamientos a ciudades como Ginebra, La Haya, Dinamarca y Dubái, tres misiones oficiales no tienen informe alguno en los archivos institucionales. La ley exige que estos documentos se presenten en un plazo máximo de 15 días tras el retorno. Gutiérrez incumplió ese plazo sin dar explicaciones públicas.

Para el viaje a Suiza y Países Bajos, el Banco de la Nación le entregó un cheque por 5,640 dólares. En su desplazamiento a Dinamarca, en noviembre de 2023, recibió 2,700 dólares adicionales y adjuntó otro reporte que repetía información ya publicada por la institución anfitriona. En ningún caso el funcionario explicó con precisión qué beneficio concreto obtuvo el país con esas misiones.

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Josué Gutiérrez: su esposa lo acompañó durante su viaje a Países Bajos

Los registros migratorios añadieron un dato resaltante al caso. La esposa del funcionario, Gladys Ancahuasi, viajó a Países Bajos en las mismas fechas en que Gutiérrez cumplía su agenda institucional.

Ambos salieron del país juntos y regresaron en el mismo vuelo, el 18 de mayo de 2024. Esa semana coincidió, además, con el cumpleaños del defensor del Pueblo.

Gutiérrez evitó responder sobre esta coincidencia cuando la prensa se lo consultó. Dijo que necesitaba revisar sus registros personales antes de dar una respuesta. Ofreció una entrevista para aclarar el manejo de los recursos públicos y los vacíos en sus rendiciones de cuentas, pero ese encuentro con los periodistas del dominical nunca se concretó.

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