Partidos de hoy, lunes 14 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.
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Los partidos de este lunes 14 de setiembre resaltan los encuentros en LaLiga española, Serie A de Italia, Liga de Portugal y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este lunes se cierra la quinta jornada en el campeonato español con el duelo entre Villarreal y Real Betis. De igual forma, en el campeonato italiano, los encuentros de Como vs Parma, Torino vs Roma e Inter vs Udinese son los que culminarán la fecha en la Serie A.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Villarreal vs Real Betis
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Como vs Parma
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Torino vs Roma
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Inter vs Udinese
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Rio Ave vs Estrela
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: Sport TV 2
- Moreirense vs Marítimo
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: Sport TV
- SC Braga vs Estoril
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Sport TV
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Banfield vs Barracas Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Deportivo Riestra vs Lanús
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Instituto vs Estudiantes Río Cuarto
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Bahía vs Remo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- U. La Calera vs Limache
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- América de Cali vs Deportivo Pasto
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Universidad Católica vs Orense
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Montevideo City vs Liverpool
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium