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Deportes

Partidos de hoy, lunes 14 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.

Inter, Montevideo City Torque y Villarreal juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/AUF/LaLiga/composición LR
Inter, Montevideo City Torque y Villarreal juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/AUF/LaLiga/composición LR
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Los partidos de este lunes 14 de setiembre resaltan los encuentros en LaLiga española, Serie A de Italia, Liga de Portugal y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes se cierra la quinta jornada en el campeonato español con el duelo entre Villarreal y Real Betis. De igual forma, en el campeonato italiano, los encuentros de Como vs Parma, Torino vs Roma e Inter vs Udinese son los que culminarán la fecha en la Serie A.

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lr.pe

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Villarreal vs Real Betis
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Como vs Parma
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Torino vs Roma
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Udinese
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Rio Ave vs Estrela
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Sport TV 2
  • Moreirense vs Marítimo
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Sport TV
  • SC Braga vs Estoril
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Sport TV

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Banfield vs Barracas Central
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Deportivo Riestra vs Lanús
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Instituto vs Estudiantes Río Cuarto
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Bahía vs Remo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • U. La Calera vs Limache
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • América de Cali vs Deportivo Pasto
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Universidad Católica vs Orense
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Montevideo City vs Liverpool
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
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