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Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más extranjeros

El ICE ha activado la aplicación ELITE para sus nuevos agentes de deportación, generando preocupaciones sobre la privacidad de los inmigrantes.

Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más inmigrantes y detenerlos.
Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más inmigrantes y detenerlos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reveló que acaba de habilitar la aplicación ELITE en los teléfonos oficiales de agentes de deportación que recién se han incorporado y por ello, se han incrementado las inquietudes debido al acceso a información confidencial de inmigrantes y otras personas.

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La plataforma creada por Palantir se encargará de procesar los datos gubernamentales para generar "índices de confianza" acerca de posibles objetivos y representar en mapas las direcciones vinculadas con ellos.

¿Qué es la aplicación ELITE y cómo ayudará al ICE a detener a más inmigrantes?

La aplicación ELITE (Enhanced Lead Identification and Targeting) posee como función principal ayudar a los agentes a: identificar posibles personas de interés para fines migratorios, reunir información dispersa en un expediente o perfil individual, además de generar listas de objetivo, mostrar en mapas las ubicaciones asociadas, entre otros.

ELITE es una herramienta de Palantir utilizada por el ICE para poder identificar y priorizar posibles objetivos de control migratorio. Ten en cuenta que no "rastrea" en tiempo real como un GPS personal, según la información pública disponible, solo se encarga de integrar datos de diversas fuentes, crear expedientes y los muestra en un mapa junto a una puntuación de confianza sobre la posible ubicación actual de una persona.

Cabe mencionar que ELITE reúne y organiza información preexistente y el puntaje de confianza busca señalar la fiabilidad estimada de un dato, sobre todo, si se trata de una dirección, pues de todas maneras no se confirma de manera absoluta dónde se encuentra alguien.

Así utiliza ELITE la información para identificar y ubicar a inmigrantes y detenerlos

Luego de reunir toda la información necesaria, ELITE vincula los expedientes individuales con direcciones y los coloca en una interfaz cartográfica. Así un agente puede visualizar posibles objetivos por área, abrir el perfil al que está asociado y consultar los datos que la herramienta haya agregado de sus fuentes. Quedaría de esta manera:

  • ELITE consulta e integra registros gubernamentales y otras fuentes autorizadas por ICE.
  • Relaciona esos datos con una persona y una o varias direcciones.
  • Calcula o despliega una puntuación de confianza sobre la dirección.
  • Muestra los posibles objetivos en un mapa para que los agentes planifiquen o prioricen acciones de cumplimiento migratorio.

En este sentido, el mapa parece ser una herramienta de localización basada en registros y análisis de datos, pero no existe evidencia de que la app sirva como GPS del teléfono de la persona o que se le pueda seguir continuamente.

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