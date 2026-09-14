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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 14 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, 14 de septiembre, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, 14 de septiembre, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 14 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del LUNES 14 de septiembre?

  • Aries: Ese dinero que necesitas aún no te lo devolverán y necesitas tomar medidas al respecto. No te quedes esperando, actúa. En el amor, no dejes que la ansiedad te domine y confía en tu pareja.
  • Tauro: Tendrás muchas cosas por realizar, pero contarás con el apoyo de quienes te rodean para poder avanzar. Cierras el día recibiendo una noticia muy positiva. En el amor, evita pleitos o confrontaciones.
  • Géminis: Ese compañero que parece responsable no está realizando todo lo que dice haber avanzado. Exige pruebas y evitarás problemas. En el amor, aclara las diferencias, pero evita alterarte.
  • Cáncer: Gracias a tu esfuerzo y constancia lograrás la meta que te habías propuesto. Si tienes en mente viajar por cuestiones laborales, será positivo. En el amor, no tomes distancia sin aclarar las diferencias.
  • Leo: Luego de tantas demoras y retrasos tendrás una reunión donde se llegarán a acuerdos muy positivos, inicias una sociedad que será rentable. En el amor, vuelve la pasión y el deseo a tu relación.
  • Virgo: Aunque no quieres tomar en cuenta los consejos de esa persona que sabe de tu situación, no pierdes nada dejándote guiar por ella. Las cosas están por cambiar y será totalmente a tu favor.
  • Libra: Una persona que te debe un dinero te lo retornará, ahora podrás cubrir todos los pendientes que tenías en lo familiar. En el amor, notarás a esa persona atenta y con deseos de verte.
  • Escorpio: Perfeccionarás técnicas o aprenderás algo nuevo que te permitirá avanzar a nivel laboral. En el amor, tomarás conciencia de errores que cometiste y buscarás la manera de disculparte.
  • Sagitario: Un cambio inesperado te obligará a mover tu agenda y atender imprevistos que acontecerán, tendrás el apoyo que necesitas y todo estará bajo tu control. En el amor, evita tentaciones.
  • Capricornio: Luego de perder esa oportunidad llegará una nueva alternativa que te permitirá lograr el éxito que deseas. En el amor, superas esa decepción sentimental. Vuelve tu seguridad y atractivo.
  • Acuario: Unirás fuerzas con personas que tienen más conocimiento y experiencia, con su apoyo lograrás avanzar y llegar a mejores resultados. En el amor, no seas cortante y trata de sanar tus heridas.
  • Piscis: No te sientes seguro de iniciar ese negocio. Evita precipitarte y asegúrate bien antes de impulsarte. En el amor, la nostalgia puede llevarte a buscar una reconciliación con quien no se lo merece.
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