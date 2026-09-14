Corte del Santa realiza campaña de salud integral para personal judicial de Huarmey
La jornada incluyó atención médica, análisis de sangre y ecografías para contribuir al cuidado preventivo de los trabajadores judiciales.
Una exitosa campaña médica de salud integral en favor de los magistrados y servidores judiciales del Módulo de Justicia de Huarmey fue llevada a cabo por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, en coordinación con la Oficina de Bienestar Social. En total, veintiséis integrantes de la familia judicial santeña resultaron beneficiados.
Durante la actividad, se brindó atención en las áreas de triaje, medicina y laboratorio, y se recolectaron muestras de sangre para evaluar los niveles de colesterol, triglicéridos y perfil vitamínico. Asimismo, se realizaron ecografías abdominales. La atención médica estuvo a cargo de profesionales de la clínica Jireh.
PUEDES VER: Nuevo Chimbote: dictan prisión preventiva a sujeto capturado con dos cartuchos de dinamita | Del Santa | La República
Además de jueces y servidores, la jornada también abarcó al personal del área de mantenimiento de la sede de Huarmey.
Con este tipo de acciones, la presidencia de la Corte del Santa reafirma su compromiso con el bienestar integral de sus trabajadores, reconociendo que la salud física y preventiva es un pilar fundamental para garantizar un óptimo servicio de administración de justicia en beneficio de toda la ciudadanía.