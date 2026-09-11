Atención máxima inmigrantes legales e indocumentados | Estos son los perfiles latinos que el ICE los tiene en la mira

Estos son los perfiles latinos que el ICE los tiene en la mira en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | flickr.com/ICE.gov

Estos son los perfiles latinos que el ICE los tiene en la mira en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | flickr.com/ICE.gov

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Durante la temporada de verano en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha registrado niveles récord de arrestos migratorios. De acuerdo con datos actualizados hasta el 6 de agosto, los mexicanos, guatemaltecos y hondureños figuran entre las nacionalidades más afectadas en las detenciones.

¿Qué inmigrantes son los más afectados por las detenciones migratorias del ICE?

En lo que va del año, la agencia alcanzó niveles de arrestos superiores a los anteriores. Según los datos recopilados por el Deportation Data Project a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), el ICE llegó a superar las 50.000 detenciones mensuales.

La base analizada posee 548.645 registros correspondientes al período del segundo mandato de Donald Trump, que inició el 20 de enero del 2025. Del total, el 88% corresponde a hombres y el 12% a mujeres. Acerca del origen, las principales nacionalidades pertenecieron a América Latina:

México: con un total de 213.894 detenciones

Guatemala: registró 79.174 migrantes arrestados

Honduras: 60.152

Venezuela: 35.704

El Salvador: 24.548

Nicaragua: 17.202

Colombia: 16.497

Ecuador: 15.739

Cuba: 13.569

Brasil: 7.608

Perú: 6.373

República Dominicana: 6.162

¿Cuáles son los perfiles de latinos que el ICE está deteniendo en mayor cantidad?

Se conoció que desde septiembre del 2025, la cantidad de personas detenidas sin cargos penales superó sobre todo a quienes tenían condenas o procesos pendientes. De acuerdo con los análisis de Deportation Data Project, en julio del año en curso, solo el 27% de los arrestados contaban con una condena previa.

Otra parte de los detenidos correspondía a infracciones civiles vinculadas con el estatus migratorio. El crecimiento también estuvo relacionado con las transferencias realizadas desde cárceles locales y también con la expansión de los acuerdos bajo el programa 287(g).