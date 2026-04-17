Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

Los Chankas son el único equipo invicto del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: Liga 1

Los Chankas son el único equipo invicto del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: Liga 1

La décima jornada del Torneo Apertura será clave para varios equipos. Alianza Lima y Los Chankas libran una dura pelea por la punta de la tabla de posiciones de la Liga 1. Por su parte, Cienciano, la U y UTC esperan una caída de los que ocupan los primeros lugares de la competición.

El conjunto de Andahuaylas será el primero que verá acción en esta fecha: recibirán este viernes 17 a un Atlético Grau que necesita sumar. Respecto a los blanquiazules, tendrán que verse las caras contra Cusco FC en Matute. Universitario y Sporting Cristal protagonizarán los duelos estelares del domingo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas, que cuenta con un partido menos, comparten con Alianza Lima la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 9 7 8 23 2. Alianza Lima 10 7 8 23 3. Cienciano 9 6 10 19 4. Universitario 9 5 5 18 5. UTC 10 4 1 15 6. Melgar 10 4 2 14 7. Cusco FC 9 4 2 13 8. Moquegua 10 4 -4 13 9. Juan Pablo II 10 4 -9 13 10. Comerciantes Unidos 9 3 0 12 11. Sporting Cristal 9 3 3 11 12. Alianza Atlético 9 2 1 11 13. Deportivo Garcilaso 9 2 -1 10 14. ADT 9 2 -4 9 15. Sport Huancayo 10 2 -4 9 16. Sport Boys 9 2 -6 8 17. Atlético Grau 9 1 -5 7 18. FC Cajamarca 9 1 -7 5

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura

Viernes 17 de abril

Los Chankas vs Atlético Grau | 3.00 p. m.

Sábado 18 de abril

FC Cajamarca vs ADT | 1.00 p. m.

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | 3.15 p. m.

Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso | 5.30 p. m.

Alianza Lima vs Cusco FC | 8.00 p. m.

Domingo 19 de abril

Sporting Cristal vs UTC | 11.00 a. m.

Alianza Atlético vs Sport Boys | 3.00 p. m.

Melgar vs Universitario | 5.15 p. m.

Cienciano vs CD Moquegua | 7.30 p. m.

¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 se puede seguir a través del canal L1 Max en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet.