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Fútbol Peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

Los Chankas y Alianza Lima no pueden tropezar en esta jornada del Torneo Apertura. Revisa los partidos, posiciones y equipos que pelean por llegar a la punta de la tabla de la Liga 1.

Los Chankas son el único equipo invicto del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: Liga 1
Los Chankas son el único equipo invicto del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: Liga 1

La décima jornada del Torneo Apertura será clave para varios equipos. Alianza Lima y Los Chankas libran una dura pelea por la punta de la tabla de posiciones de la Liga 1. Por su parte, Cienciano, la U y UTC esperan una caída de los que ocupan los primeros lugares de la competición.

El conjunto de Andahuaylas será el primero que verá acción en esta fecha: recibirán este viernes 17 a un Atlético Grau que necesita sumar. Respecto a los blanquiazules, tendrán que verse las caras contra Cusco FC en Matute. Universitario y Sporting Cristal protagonizarán los duelos estelares del domingo.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas, que cuenta con un partido menos, comparten con Alianza Lima la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas97823
2.Alianza Lima107823
3.Cienciano961019
4.Universitario95518
5.UTC104115
6.Melgar104214
7.Cusco FC94213
8.Moquegua104-413
9.Juan Pablo II104-913
10.Comerciantes Unidos93012
11.Sporting Cristal93311
12.Alianza Atlético92111
13.Deportivo Garcilaso92-110
14.ADT92-49
15.Sport Huancayo102-49
16.Sport Boys92-68
17.Atlético Grau91-57
18.FC Cajamarca91-75

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura

Viernes 17 de abril

  • Los Chankas vs Atlético Grau | 3.00 p. m.

Sábado 18 de abril

  • FC Cajamarca vs ADT | 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | 3.15 p. m.
  • Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso | 5.30 p. m.
  • Alianza Lima vs Cusco FC | 8.00 p. m.

Domingo 19 de abril

  • Sporting Cristal vs UTC | 11.00 a. m.
  • Alianza Atlético vs Sport Boys | 3.00 p. m.
  • Melgar vs Universitario | 5.15 p. m.
  • Cienciano vs CD Moquegua | 7.30 p. m.

PUEDES VER: Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

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¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 se puede seguir a través del canal L1 Max en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 47
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.
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