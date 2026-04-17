Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura
Los Chankas y Alianza Lima no pueden tropezar en esta jornada del Torneo Apertura. Revisa los partidos, posiciones y equipos que pelean por llegar a la punta de la tabla de la Liga 1.
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La décima jornada del Torneo Apertura será clave para varios equipos. Alianza Lima y Los Chankas libran una dura pelea por la punta de la tabla de posiciones de la Liga 1. Por su parte, Cienciano, la U y UTC esperan una caída de los que ocupan los primeros lugares de la competición.
El conjunto de Andahuaylas será el primero que verá acción en esta fecha: recibirán este viernes 17 a un Atlético Grau que necesita sumar. Respecto a los blanquiazules, tendrán que verse las caras contra Cusco FC en Matute. Universitario y Sporting Cristal protagonizarán los duelos estelares del domingo.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Los Chankas, que cuenta con un partido menos, comparten con Alianza Lima la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Los Chankas
|9
|7
|8
|23
|2.
|Alianza Lima
|10
|7
|8
|23
|3.
|Cienciano
|9
|6
|10
|19
|4.
|Universitario
|9
|5
|5
|18
|5.
|UTC
|10
|4
|1
|15
|6.
|Melgar
|10
|4
|2
|14
|7.
|Cusco FC
|9
|4
|2
|13
|8.
|Moquegua
|10
|4
|-4
|13
|9.
|Juan Pablo II
|10
|4
|-9
|13
|10.
|Comerciantes Unidos
|9
|3
|0
|12
|11.
|Sporting Cristal
|9
|3
|3
|11
|12.
|Alianza Atlético
|9
|2
|1
|11
|13.
|Deportivo Garcilaso
|9
|2
|-1
|10
|14.
|ADT
|9
|2
|-4
|9
|15.
|Sport Huancayo
|10
|2
|-4
|9
|16.
|Sport Boys
|9
|2
|-6
|8
|17.
|Atlético Grau
|9
|1
|-5
|7
|18.
|FC Cajamarca
|9
|1
|-7
|5
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura
Viernes 17 de abril
- Los Chankas vs Atlético Grau | 3.00 p. m.
Sábado 18 de abril
- FC Cajamarca vs ADT | 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | 3.15 p. m.
- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso | 5.30 p. m.
- Alianza Lima vs Cusco FC | 8.00 p. m.
Domingo 19 de abril
- Sporting Cristal vs UTC | 11.00 a. m.
- Alianza Atlético vs Sport Boys | 3.00 p. m.
- Melgar vs Universitario | 5.15 p. m.
- Cienciano vs CD Moquegua | 7.30 p. m.
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¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1?
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