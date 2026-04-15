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¿Cuándo juega Alianza Lima - Cusco FC, hora y dónde ver partido por la fecha 11 del Torneo Apertura?

Alianza Lima se medirá ante Cusco FC el sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, en un duelo clave por la cima de la Liga 1 2026.

Alianza Lima recibirá a Cusco FC en Matute.
Alianza Lima recibirá a Cusco FC en Matute. | composición LR

Luego de vencer a ADT en Tarma en la jornada 11 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima se enfrentará a Cusco FC en un esperado duelo que debe ganar para mantenerse en la cima de la Liga 1. Aquí te proporcionamos la fecha, el horario y el canal de este emocionante encuentro del fútbol peruano.

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¿Cuándo se juega Alianza Lima vs. Cusco FC?

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC será el sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Matute, en el distrito de La Victoria. Este juego es crucial para las aspiraciones de los blanquiazules.

Hora del partido Alianza Lima vs. Cusco FC

A continuación, el horario según tu país:

  • México y Costa Rica: 19.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22.00 horas

¿Dónde ver en vivo el partido Alianza Lima vs. Cusco FC?

El partido de la Liga 1 2026 entre Alianza Lima y Cusco FC se transmitirá por L1 MAX a través de Movistar TV y DirecTV en todo el país. También puedes ver el enfrentamiento en línea mediante Movistar Play y DGO, si tienes suscripción a estos servicios. Además, te ofreceremos un seguimiento minuto a minuto en el diario Líbero.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima viene de una victoria 1-0 contra ADT como visitante, con un gol de Eryc Castillo. Los blanquiazules han logrado posicionarse nuevamente en la cima, esperando el resultado del juego postergado de Los Chankas contra Cienciano, quienes están participando esta semana en la Copa Sudamericana.

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