Entradas Alianza Lima vs San Martín: cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta temporada por la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano de Clubes. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta temporada por la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano de Clubes. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Solo quedan pocos días para la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Alianza Lima ―vigente bicampeón del torneo― se enfrentará a la Universidad San Martín en un duelo que promete regalarnos grandes emociones. Los hinchas se encuentran a la expectativa de este partidazo y muchos esperan acudir al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

En medio de este panorama, la organización publicó los precios y la fecha en la que se podrán comprar las entradas para el duelo entre blanquiazules y santas.

Entradas Alianza Lima vs San Martín vóley

Las entradas para el Alianza Lima - San Martín estarán disponibles hoy, jueves 16 de abril, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). Los precios oscilan entre los 20 y 50 soles.

General: 20.00 soles

Preferente Norte: 30.00 soles

Preferente Sur: 30.00 soles

Preferente Oriente: 40.00 soles

Preferente Occidente: 50.00 soles.

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs San Martín vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo comprar las entradas para el Alianza Lima vs San Martín?

Las entradas para el partido de vóley entre Alianza y San Martín se pueden comprar a través de la plataforma Joinnus.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El duelo de ida por las finales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 19 de abril desde las 5.00 p. m. La revancha tendrá lugar el domingo 26 a la misma hora

Alianza Lima vs San Martín: últimos partidos

Alianza Lima parte con ventaja en el historial reciente: las íntimas solo cayeron en uno de los últimos cinco duelos.

San Martín 1- 3 Alianza Lima | 22.02.26 | Sudamericano de Clubes

| 22.02.26 | Sudamericano de Clubes Alianza Lima 3 -1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes

-1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes San Martín 2- 3 Alianza Lima | 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley

| 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley Alianza Lima 1- 3 San Martín | 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley

| 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley San Martín 1-3 Alianza Lima | 3.05.25 | Liga Peruana de Vóley.



