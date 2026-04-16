HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rafael López Aliaga pide suspender resultados y Keiko Fujimori marca distancia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Entradas Alianza Lima vs San Martín: cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima sueña con el tricampeonato, mientras que San Martín vuelve a un definición después de 2 años. Revisa cómo acceder a las entradas para la primera final de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta temporada por la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano de Clubes. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta temporada por la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano de Clubes. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Solo quedan pocos días para la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Alianza Lima vigente bicampeón del torneo se enfrentará a la Universidad San Martín en un duelo que promete regalarnos grandes emociones. Los hinchas se encuentran a la expectativa de este partidazo y muchos esperan acudir al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

En medio de este panorama, la organización publicó los precios y la fecha en la que se podrán comprar las entradas para el duelo entre blanquiazules y santas.

PUEDES VER: Revelan que Sekou Gassama no seguirá en Universitario: club ya definió al reemplazo del senegalés

lr.pe

Entradas Alianza Lima vs San Martín vóley

Las entradas para el Alianza Lima - San Martín estarán disponibles hoy, jueves 16 de abril, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). Los precios oscilan entre los 20 y 50 soles.

  • General: 20.00 soles
  • Preferente Norte: 30.00 soles
  • Preferente Sur: 30.00 soles
  • Preferente Oriente: 40.00 soles
  • Preferente Occidente: 50.00 soles.
Precios de las entradas para el Alianza Lima vs San Martín vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs San Martín vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo comprar las entradas para el Alianza Lima vs San Martín?

Las entradas para el partido de vóley entre Alianza y San Martín se pueden comprar a través de la plataforma Joinnus.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Alianza Lima - Cusco FC, hora y dónde ver partido por el Torneo Apertura 2026?

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El duelo de ida por las finales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 19 de abril desde las 5.00 p. m. La revancha tendrá lugar el domingo 26 a la misma hora

Alianza Lima vs San Martín: últimos partidos

Alianza Lima parte con ventaja en el historial reciente: las íntimas solo cayeron en uno de los últimos cinco duelos.

  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26 | Sudamericano de Clubes
  • Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley
  • Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley
  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 3.05.25 | Liga Peruana de Vóley.


Notas relacionadas
Alianza Lima regresa a la punta de la Liga 1: íntimos ganaron de visita 1-0 ante ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura

Alianza Lima regresa a la punta de la Liga 1: íntimos ganaron de visita 1-0 ante ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que Sekou Gassama no seguirá en Universitario: club ya definió al reemplazo del senegalés

Revelan que Sekou Gassama no seguirá en Universitario: club ya definió al reemplazo del senegalés

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 16 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 16 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¿Cuándo juega Alianza Lima - Cusco FC, hora y dónde ver partido por el Torneo Apertura 2026?

¿Cuándo juega Alianza Lima - Cusco FC, hora y dónde ver partido por el Torneo Apertura 2026?

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Semifinales de Champions League 2026: clasificados y partidos tras resultados de los cuartos de final

Semifinales de Champions League 2026: clasificados y partidos tras resultados de los cuartos de final

LEER MÁS
Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: últimos partidos, pronóstico, horario y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: últimos partidos, pronóstico, horario y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entradas Alianza Lima vs San Martín: cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley

Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

Sporting Cristal - Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Deportes

Sporting Cristal - Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: últimos partidos, pronóstico, horario y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados Cajamarca Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para Senado y Cámara de Diputados

Tudela, Cavero, Cerrón y más: los congresistas que buscaban la reelección y no pasaron la valla electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025