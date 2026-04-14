Clasificados a semifinales de Champions League 2026: cruces y resultados de la vuelta de cuartos de final

La final de la Champions League tendrá como locación en Budapest. Foto: UEFA Champions League

La final de la Champions League tendrá como locación en Budapest. Foto: UEFA Champions League

Se definen a los clasificados a semifinales de la Champions League 2026. El torneo de clubes más importante del mundo nos trae partidazos en sus instancias finales y solo serán cuatro los equipos que queden en la pelea por obtener el título de este torneo.

Clasificados a semifinales de la Champions League

Hasta el momento, los equipos de Atlético Madrid y PSG aseguraron su pase a semifinales.

Cruces de los semifinales de la Champions League

Paris Saint-Germain vs Real Madrid/Bayern Múnich

Atlético Madrid vs Sporting CP/Arsenal

Resultados de octavos de final de la Champions League

Atlético Madrid 1-2 Barcelona (Global: 3-2 a favor de Atlético)

Liverpool 0-2 PSG (Global: 3-0 a favor de PSG)

Arsenal vs Sporting CP

Bayern Múnich vs Real Madrid

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?

De acuerdo con el calendario de la UEFA, así quedaron programados los partidos por las semifinales. Todos los encuentros se jugarán a las 2.00 p. m. (hora peruana)

Semifinales Champions League 2026 (ida)

PSG vs Real Madrid/Bayern Múnich | 28 de abril/29 de abril

Atlético Madrid vs Sporting CP/Arsenal | 28 de abril/29 de abril

Semifinales Champions League 2026 (vuelta)

PSG vs Bayern Múnich/Real Madrid | 5 de mayo/6 de mayo

Atlético Madrid vs Arsenal/Sporting CP | 5 de mayo/6 de mayo

¿Cómo ver las semifinales de la Champions League?

La transmisión de los partidos de la Champions League 2025-26 está a cargo de la cadena ESPN para Sudamérica.