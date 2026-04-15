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Javier Rabanal y la peculiar frase sobre jugadores de Universitario tras derrota en Copa Libertadores: "No se les pide construir un cohete"

Luego de perder frente a Coquimbo Unido en el Monumental, el entrenador de Universitario reconoció que su equipo "posiblemente jugó el peor partido del año"

Javier Rabanal reemplazó Jorge Fossati en Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Universitario/Inka Digital TV
Javier Rabanal reemplazó Jorge Fossati en Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Universitario/Inka Digital TV

Universitario de Deportes sufrió una sorpresiva derrota ante Coquimbo Unido de Chile por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El conjunto merengue mostró un pobre nivel y los hinchas evidenciaron su enojo en las gradas del Monumental. Al finalizar el cotejo, el entrenador Javier Rabanal se refirió al rendimiento de sus dirigidos.

“Es lógico que la hinchada esté enfadada, porque es posiblemente el peor partido que hemos hecho en el año. Estamos arrastrando una serie de déficit en algunas cosas y en lo que somos fuertes, que es defender el arco, hoy tampoco, porque dos veces nos han atacado y nos han hecho dos goles”, manifestó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados tras la fecha 2

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Javier Rabanal sobre jugadores de Universitario tras derrota ante Coquimbo

Al ser consultado sobre si los jugadores están captando su idea de juego, el técnico de Universitario analizó el rendimiento de su equipo y utilizó una peculiar frase para expresar su postura.

“De entender, lo entienden porque son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna. Se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, que es 1-3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jugaran línea de cuatro con dos extremos.

“No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, o no me lo transmiten, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todo. Hasta el otro día, cuando sacamos el punto fuera, se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro partidos sin encajar (…). Yo no percibo que a ellos no les llegue el mensaje”, agregó.

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Tabla de posiciones del grupo de Universitario en Libertadores

Con su reciente derrota, la U sigue sin ganar y ocupa el último lugar del grupo B de la Copa Libertadores.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Nacional (Uruguay)21+24
2Coquimbo (Chile)21+24
3Tolima (Colombia)20-21
4Universitario (Perú)20-21

Próximo partido de Universitario

El próximo partido de Universitario será el domingo 19 de abril. Los cremas enfrentarán a Melgar de Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1.

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