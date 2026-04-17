Los Chankas vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 11 de la Liga 1 2026
El partido por la jornada 11 del Torneo Apertura entre Los Chankas y Atlético Grau se disputará en el Estadio Municipal de Andahuaylas. Los locales van por un triunfo que los mantenga en lo más alto de la tabla.
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Los Chankas vs Atlético Grau EN VIVO juegan este viernes 17 de abril, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal Los Chankas, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El actual líder del campeonato vive un gran momento en el torneo local. Con cinco triunfos al hilo, Los Chankas dependen de sí mismos para mantenerse en el primer lugar de la tabla. Por el lado de Atlético Grau, se encuentran antepenúltimos y necesitan una victoria para salir de la zona de descenso.
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¿A qué hora juegan Los Chankas vs Atlético Grau?
Los equipos de Los Chankas y Atlético Grau se enfrentan en el inicio de la fecha 11 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este viernes 17 de abril desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Los Chankas vs Atlético Grau?
El partido Los Chankas vs Atlético Grau, por la jornada 11 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.
Alineaciones probables de Los Chankas vs Atlético Grau
- Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Michel Kaufman, Héctor González, Ayrthon Quintana; Adrián Quiroz, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez; Franco Torres y Jarlín Quintero.
- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia; Diego Rodríguez, Emiliano Franco, Rafael Guarderas, Elsar Rodas; Cristian Neira; Paulo de la Cruz y Raúl Ruidíaz.
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¿Cómo ver Los Chankas vs Atlético Grau por internet?
Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.
Pronóstico de Los Chankas vs Atlético Grau
Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Los Chankas sobre Atlético Grau.
- Betsson: gana Los Chankas (1,68), empate (3,45), gana Atlético Grau (5,25)
- Betano: gana Los Chankas (1,75), empate (3,80), gana Atlético Grau (5,30)
- Bet365: gana Los Chankas (1,62), empate (3,50), gana Atlético Grau (5,50)
- 1XBet: gana Los Chankas (1,69), empate (3,50), gana Atlético Grau (5,16)
- Coolbet: gana Los Chankas (1,57), empate (3,80), gana Atlético Grau (5,90)
- Doradobet: gana Los Chankas (1,72), empate (3,66), gana Atlético Grau (5,33).
¿En qué estadio juegan Los Chankas vs Atlético Grau?
El recinto que albergará el partido será el Estadio Municipal Los Chankas. Este escenario tiene capacidad para 10.000 espectadores.
Últimos partidos de Los Chankas
El conjunto andahuaylino viene cumpliendo una gran temporada, teniendo cinco victorias al hilo en el campeonato peruano.
- FC Cajamarca 0-1 Los Chankas | 06.04.26
- Los Chankas 3-2 Sporting Cristal | 21.03.26
- Juan Pablo II 2-3 Los Chankas | 14.03.26
- Los Chankas 3-1 Universitario | 08.03.26
- Melgar 1-2 Los Chankas | 27.02.26.
Últimos partidos de Atlético Grau
Estos son los duelos más recientes que tuvo el conjunto piurano en el Torneo Apertura.
- Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau | 03.04.26
- Atlético Grau 0-0 Deportivo Garcilaso | 22.03.26
- Melgar 0-0 Atlético Grau | 15.03.26
- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca | 06.03.26
- Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau | 01.03.26.