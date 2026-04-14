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Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Apertura

Los Chankas se mantienen como únicos líderes previo al inicio de una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza Lima, Cienciano y Universitario se encuentran atrás de los andahuaylinos.

Los Chankas marchan en el primer lugar del Torneo Apertura. Foto: Liga1/composición LR
Los Chankas marchan en el primer lugar del Torneo Apertura. Foto: Liga1/composición LR

Este martes arranca una nueva fecha en la Liga 1 2026. Chankas es el único líder del campeonato tras ganar su último partido ante FC Cajamarca y luego de que Alianza Lima cayera en el clásico. Cienciano y Universitario se acercan a los primeros lugares de la tabla con los triunfos conseguidos en la jornada anterior.

Para la jornada 10, Los Chankas recibirán a Cienciano en un partidazo. Alianza Lima tendrá que ir a la altura para enfrentar a ADT. Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso y tendrá la oportunidad de aproximarse al líder.

PUEDES VER: Alianza Lima - ADT Tarma: fecha, hora y canal para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas es el único equipo que marcha invicto en el Torneo Apertura. Su más cercano perseguidor, Alianza Lima, se encuentra detrás por una diferencia de tres puntos.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas97823
2.Alianza Lima96720
3.Cienciano961019
4.Universitario95518
5.UTC94114
6Cusco FC94213
7.Juan Pablo II94-613
8.Comerciantes Unidos93012
9.Sporting Cristal93311
10.Alianza Atlético92111
11.Melgar93011
12.Deportivo Garcilaso92-110
13.CD Moquegua93-710
14.ADT92-39
15.Sport Huancayo92-48
16.Sport Boys92-48
17.Atlético Grau91-57
18.FC Cajamarca91-75

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura

Así se jugará la décima jornada del campeonato peruano. La fecha inicia el encuentro CD Moquegua vs Juan Pablo II. Uno de los duelos más destacados será el que disputen ADT vs Alianza Lima. La fecha se completará la siguiente semana debido a que algunos clubes verán acción estos días en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Martes 14 de abril

  • CD Moquegua vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
  • ADT vs Alianza Lima | Hora: 3.15 p. m.
  • Sport Boys vs Melgar | Hora: 8.00 p. m.

Miércoles 15 de abril

  • UTC vs Sport Huancayo | Hora: 3.00 p. m.

Miércoles 22 de abril

  • Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs Sporting Cristal | Hora: 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs FC Cajamarca | Hora: 6.00 p. m.
  • Universitario vs Deportivo Garcilaso | Hora: 8.30 p. m.

Jueves 23 de abril

  • Los Chankas vs Cienciano | Hora: 3.00 p. m.

PUEDES VER: Agustín Lozano sobre trabajo de los clubes tras nuevo fracaso de Perú en Sudamericano Sub-17: “Creo que estamos fallando ahí”

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¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del L1 Max, canal que está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El delantero ecuatoriano, Carlos Garcés, es el máximo artillero en lo que va del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Carlos GarcésCienciano8
Hernán BarcosFC Cajamarca7
Alejandro HohbergCienciano6
Franco TorresLos Chankas6
Facundo CallejoCusco6
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