Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Apertura

Este martes arranca una nueva fecha en la Liga 1 2026. Chankas es el único líder del campeonato tras ganar su último partido ante FC Cajamarca y luego de que Alianza Lima cayera en el clásico. Cienciano y Universitario se acercan a los primeros lugares de la tabla con los triunfos conseguidos en la jornada anterior.

Para la jornada 10, Los Chankas recibirán a Cienciano en un partidazo. Alianza Lima tendrá que ir a la altura para enfrentar a ADT. Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso y tendrá la oportunidad de aproximarse al líder.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas es el único equipo que marcha invicto en el Torneo Apertura. Su más cercano perseguidor, Alianza Lima, se encuentra detrás por una diferencia de tres puntos.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 9 7 8 23 2. Alianza Lima 9 6 7 20 3. Cienciano 9 6 10 19 4. Universitario 9 5 5 18 5. UTC 9 4 1 14 6 Cusco FC 9 4 2 13 7. Juan Pablo II 9 4 -6 13 8. Comerciantes Unidos 9 3 0 12 9. Sporting Cristal 9 3 3 11 10. Alianza Atlético 9 2 1 11 11. Melgar 9 3 0 11 12. Deportivo Garcilaso 9 2 -1 10 13. CD Moquegua 9 3 -7 10 14. ADT 9 2 -3 9 15. Sport Huancayo 9 2 -4 8 16. Sport Boys 9 2 -4 8 17. Atlético Grau 9 1 -5 7 18. FC Cajamarca 9 1 -7 5

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura

Así se jugará la décima jornada del campeonato peruano. La fecha inicia el encuentro CD Moquegua vs Juan Pablo II. Uno de los duelos más destacados será el que disputen ADT vs Alianza Lima. La fecha se completará la siguiente semana debido a que algunos clubes verán acción estos días en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Martes 14 de abril

CD Moquegua vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.

| Hora: 1.00 p. m. ADT vs Alianza Lima | Hora: 3.15 p. m.

| Hora: 3.15 p. m. Sport Boys vs Melgar | Hora: 8.00 p. m.

Miércoles 15 de abril

UTC vs Sport Huancayo | Hora: 3.00 p. m.

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.

| Hora: 1.00 p. m. Atlético Grau vs Sporting Cristal | Hora: 3.00 p. m.

| Hora: 3.00 p. m. Cusco FC vs FC Cajamarca | Hora: 6.00 p. m.

| Hora: 6.00 p. m. Universitario vs Deportivo Garcilaso | Hora: 8.30 p. m.

Jueves 23 de abril

Los Chankas vs Cienciano | Hora: 3.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del L1 Max, canal que está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El delantero ecuatoriano, Carlos Garcés, es el máximo artillero en lo que va del Torneo Apertura.