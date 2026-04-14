Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 2

Universitario sumó un punto en la primera jornada de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Universitario

Universitario sumó un punto en la primera jornada de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Universitario

Universitario de Deportes tendrá un duelo clave en la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego de su auspicioso empate en territorio cafetero, el equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a Coquimbo Unido ―vigente campeón de Chile― en el Estadio Monumental de Ate.

El conjunto merengue buscará una victoria que le permita ubicarse como puntero del grupo B del torneo continental. Además, los cremas estarán a la expectativa de lo que ocurra en el duelo entre Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

A puertas de la fecha 2 de la Copa Libertadores, en el grupo B solo se registraron empates.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Coquimbo Unido (Chile) 1 0 0 1 2 Nacional (Uruguay) 1 0 0 1 3 Deportes Tolima (Colombia) 1 0 0 1 4 Universitario (Perú) 1 0 0 1

Programación de la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores 2026

Nacional vs Deportes Tolima | 5.00 p. m. | ESPN 2 y Disney Plus Premium

Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido | 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

El segundo partido de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en territorio limeño contra Coquimbo. El duelo entre la U y el cuadro sureño arrancará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora chilena).