Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 2
El equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a Coquimbo Unido de Chile en un duelo clave por el grupo B de la Conmebol Libertadores. Revisa los próximos partidos de la U en el certamen.
- Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026
- Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria
Universitario de Deportes tendrá un duelo clave en la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego de su auspicioso empate en territorio cafetero, el equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a Coquimbo Unido ―vigente campeón de Chile― en el Estadio Monumental de Ate.
El conjunto merengue buscará una victoria que le permita ubicarse como puntero del grupo B del torneo continental. Además, los cremas estarán a la expectativa de lo que ocurra en el duelo entre Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia.
PUEDES VER: Marcelo Martins arremetió contra DT de Bolivia tras anotar doblete: "No fuimos al Mundial por culpa de Villegas"
Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores
A puertas de la fecha 2 de la Copa Libertadores, en el grupo B solo se registraron empates.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Coquimbo Unido (Chile)
|1
|0
|0
|1
|2
|Nacional (Uruguay)
|1
|0
|0
|1
|3
|Deportes Tolima (Colombia)
|1
|0
|0
|1
|4
|Universitario (Perú)
|1
|0
|0
|1
Programación de la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores 2026
- Nacional vs Deportes Tolima | 5.00 p. m. | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido | 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.
PUEDES VER: Alianza Lima - ADT Tarma: fecha, hora y canal para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores
El segundo partido de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en territorio limeño contra Coquimbo. El duelo entre la U y el cuadro sureño arrancará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora chilena).
- Fecha 1: Deportes Tolima 0-0 Universitario
- Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido | Martes 14 de abril
- Fecha 3: Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril
- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario | Jueves 7 de mayo
- Fecha 5: Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo
- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima | Martes 26 de mayo.