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Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 2

El equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a Coquimbo Unido de Chile en un duelo clave por el grupo B de la Conmebol Libertadores. Revisa los próximos partidos de la U en el certamen.

Universitario sumó un punto en la primera jornada de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Universitario
Universitario sumó un punto en la primera jornada de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Universitario

Universitario de Deportes tendrá un duelo clave en la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego de su auspicioso empate en territorio cafetero, el equipo comandado por Javier Rabanal recibirá a Coquimbo Unido vigente campeón de Chile en el Estadio Monumental de Ate.

El conjunto merengue buscará una victoria que le permita ubicarse como puntero del grupo B del torneo continental. Además, los cremas estarán a la expectativa de lo que ocurra en el duelo entre Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia.

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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

A puertas de la fecha 2 de la Copa Libertadores, en el grupo B solo se registraron empates.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Coquimbo Unido (Chile)1001
2Nacional (Uruguay)1001
3Deportes Tolima (Colombia)1001
4Universitario (Perú)1001

Programación de la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores 2026

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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

El segundo partido de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en territorio limeño contra Coquimbo. El duelo entre la U y el cuadro sureño arrancará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora chilena).

  • Fecha 1: Deportes Tolima 0-0 Universitario
  • Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido | Martes 14 de abril
  • Fecha 3: Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril
  • Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario | Jueves 7 de mayo
  • Fecha 5: Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo
  • Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima | Martes 26 de mayo.
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