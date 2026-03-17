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Fútbol Peruano

Ángel Comizzo revela que tuvo oferta para dirigir la selección peruana antes que Óscar Ibáñez: "No bastardeo mi profesión"

El entrenador argentino, que hace algunos días dejó de dirgir en la Liga 1, brindó detalles de la propuesta que recibió de la FPF para asumir la selección peruana en el 2025.

Ángel Comizzo dirigió a clubes como Universitario y Atlético Grau en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Liga 1/FPF
Ángel Comizzo dirigió a clubes como Universitario y Atlético Grau en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Liga 1/FPF

Ángel Comizzo es uno de los entrenadores más experimentados del balompié nacional. Luego de ponerle fin a su ciclo en Atlético Grau de Piura, el argentino habló sobre el presente de la Liga 1 y, además, reveló que tuvo una oferta para asumir las riendas de la selección peruana en el 2025.

Como es conocido, tras la destitución de Jorge Fossati, desde la Videna buscaron un técnico que asuma las riendas del equipo en el final de las Eliminatorias. Óscar Ibáñez terminó cumpliendo este rol.

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Comizzo revela que tuvo oferta para dirigir a la selección peruana

Ángel Comizzo indicó que desde la selección peruana no aceptaron sus exigencias y, por ende, no se logró llegar a un acuerdo. En ese sentido, el estratega de 63 aseguró que él siempre busca un “proyecto deportivo”.

“Hubo un ofrecimiento hacia mi presidente (Atlético Grau), pero en ese momento él puso exigencias que no se aceptaron. Yo soy un entrenador que… No quiero usar una palabra fuerte, pero no puedo aceptar algo que no iba a tener nunca sustento. Yo no trabajo para dirigir dos, tres o cinco partidos, trabajo para encarar un proyecto”, manifestó en el programa ‘Modo Fútbol’.

“No bastardeo mi profesión, la defiendo. Defiendo la profesión del entrenador de fútbol”, concluyó.

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¿Cuándo juega la selección peruana?

Mano Menezes reveló la lista de jugadores disponibles para sus primeros amistosos al mando de la selección peruana. La Bicolor tiene contemplada una gira por territorio europeo en la fecha FIFA de marzo.

  • Perú vs Senegal | sábado 28 de marzo | 11.00 a. m. (hora peruana) | Stade de France (Francia)
  • Perú vs Honduras | martes 31 de marzo | 1.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal de Butarque (España).
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