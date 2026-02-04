Universitario de Deportes firmaría un convenio con el Real Betis de España para exportar jugadores, según información brindada en el programa L1 Max, tras la venta de Rafael Guzmán. Esto potenciaría la migración de futbolistas peruanos hacia Europa, ya que en el último tiempo muy pocos jóvenes canteranos de la ‘U’ han salido al exterior.

De momento, no hay nada oficial, pero se espera que tras el anuncio de la venta del defensor se abran las puertas para muchos otros jóvenes. Hasta donde se sabe, el traspaso de Guzmán se estaría resolviendo en las próximas horas, aunque los cambios de horario entre ambos países podrían afectar las negociaciones entre los clubes.

Rafael Guzmán no será el único en irse al Real Betis

Según la información del programa, Universitario se quedaría con un 25 % del pase del jugador. Se espera que todo salga de manera positiva, ya que de no concretarse podría afectar dicho convenio.

"Por el cambio de horario, lo de Guzmán se soluciona máximo mañana. No puede ser que se caiga, necesitamos jugadores afuera y Guzmán está ilusionado con eso. Además, el acuerdo de la ‘U’ con el Betis no es solo por la venta, sino que se quedará con el 25 %, y también habrá un convenio que se firmará entre ambos clubes para llevar jugadores allá. Lo que se viene es muy bueno".

Rafael Guzmán a punto de ser jugador del Real Betis

Desde España, el periodista Alejandro Fernández vía X publicó lo siguiente: "El Juvenil A del Real Betis también se ha reforzado con el central peruano Rafael Guzmán (2008). Llega procedente del Universitario de Deportes. En diciembre fue convocado por la absoluta de su país".

¿Cuándo juega Universitario contra Cusco?

Universitario enfrentará a Cusco este sábado 7 de febrero, desde las 8.00 p. m., por la segunda fecha del Torneo Apertura. La ‘U’, que se encuentra segunda, buscará seguir sumando puntos.