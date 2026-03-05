HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy
Fuerza Popular y APP: ¿provocaron la crisis política? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Hinchas de Universitario y Alianza Lima alentaron a Sporting Cristal en Copa Libertadores: la icónica imagen que dejó el triunfo celeste

Tras el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela, el club rimense compartió una postal que mostró a fanáticos de los 3 clubes compartiendo la alegría por el buen resultado.

Hinchas de distintos clubes acudieron al estadio con la bandera peruana para apoyar al cuadro cervecero. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
Hinchas de distintos clubes acudieron al estadio con la bandera peruana para apoyar al cuadro cervecero. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

La rivalidad quedó de lado durante 90 minutos. El último miércoles, Sporting Cristal le regaló una alegría al Perú al vencer 1-0 a Carabobo de Venezuela por el partido de ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026. La victoria fue celebrada no solo por los hinchas del club rimense, sino también por algunos fanáticos de Universitario y Alianza Lima, quienes alentaron desde el estadio al conjunto cervecero.

Fue el propio cuadro bajopontino el que, poco después de finalizado el encuentro, compartió una postal que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La fotografía muestra a un variopinto grupo de espectadores en una tribuna del Polideportivo Misael Delgado con camisetas de los denominados tres grandes del fútbol peruano, así como de la Bicolor. Algunos, incluso, vistieron indumentaria de la selección venezolana.

Hinchas de diversos clubes del fútbol peruano alentaron al cuadro rimense. Foto: Sporting Cristal

Hinchas de diversos clubes del fútbol peruano alentaron al cuadro rimense. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal tras victoria ante Carabobo: "¡Fuimos el Perú!"

Junto a la imagen, el elenco cervecero dejó el siguiente mensaje: "¡Hoy fuimos el Perú! ¡Vamos celestes!", en clara alusión a la presencia de los simpatizantes de otras escuadras. Por su parte, la cuenta oficial de la Liga 1 respondió a la publicación en Instagram con un icónico lema asociado a Sporting Cristal: "La fuerza ganadora".

En cuanto al partido, el resultado fue triunfo celeste por 1-0 con un gol de penal de Yoshimar Yotún. Esta victoria le da al equipo de Paulo Autuori la ventaja en el marcador global de cara a la revancha en Lima. El vencedor de la llave clasificará a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el perdedor deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Sporting Cristal la vuelta contra Carabobo?

El segundo encuentro de la serie Cristal - Carabobo se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, Matute. Los del Rímac necesitan volver a ganar, o bien empatar, para sellar su clasificación.

