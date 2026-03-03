HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Presidente de UTC denuncia irregular intervención del VAR y pide anular triunfo de Alianza Lima: "Estamos hablando de justicia"

Osías Ramírez utilizó sus redes sociales para hacer público su reclamo ante la CONAR tras el triunfo de Alianza Lima sobre UTC.

Presidente de UTC pide anular triunfo de Alianza Lima. Foto: Fútbol Satélite/Osías Ramírez/composición LR
Presidente de UTC pide anular triunfo de Alianza Lima. Foto: Fútbol Satélite/Osías Ramírez/composición LR

El triunfo de Alianza Lima en Cajamarca fue muy cuestionado debido a la polémica que hubo por el arbitraje. El presidente de UTC, Osías Ramírez, tuvo una reunión con la CONAR, donde pudo escuchar los audios del VAR. Tras este hecho, el directivo habló sobre el tema en el programa 'Fútbol Satélite' y posterior a ello, emitió un comunicado solicitando la anulación del triunfo de los blanquiazules ante el elenco cajamarquino.

A través de sus redes sociales, el presidente del club cajamarquino hizo público su reclamo, donde solicita anular el resultado, repetir el encuentro y castigar a los responsables. "Hemos presentado reclamo formal ante CONAR", indicó Ramírez en su cuenta oficial.

Presidente de UTC denunció irregular intervención del VAR en partido ante Alianza Lima

Osías Ramírez indicó que en la reunión que sostuvo con la Comisión Nacional de Árbitros, ellos reconocieron que cometieron un error previo al gol de Alianza Lima. "Al revisar videos y audios del VAR vemos que totalmente hay una injerencia directa intencionada de parte del VAR que conlleva al final en un tiro de esquina, viene el gol y terminó perjudicando a nuestro equipo", señaló en el programa de YouTube.

De la misma forma, el presidente de UTC confirmó que presentaron un reclamo ante la CONAR, porque considera que el error influyó en el resultado final. "Cuando una decisión determinante se toma de esta manera, no estamos hablando de una simple jugada más. Estamos hablando de justicia deportiva. Por ello, hemos solicitado formalmente la anulación de ese gol o la del partido y la revisión integral del procedimiento aplicado", mencionó en redes sociales.

¿Cuándo será el siguiente partido de UTC?

El próximo duelo de UTC será ante Comerciantes Unidos en calidad de visita, el próximo sábado 7 de marzo a la 1.15 p. m. Este encuentro se disputará como parte de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 y tendrá como escenario al Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

