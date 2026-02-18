FC Cajamarca no tuvo el inicio esperado en el Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de ser uno de los equipos que más se reforzó, los resultados no vienen acompañando a los dirigidos por Carlos Silvestri y en los próximos días tendrán que enfrentarse contra clubes que pelean por el título. El conjunto amarillo buscaba contar con sus mejores jugadores para estos cotejos; sin embargo, en las últimas horas sufrieron la baja del volante Pablo Lavandeira.

De acuerdo la circular emitida por la organización del certamen, el exfutbolista de Alianza Lima fue sancionado por 4 jornadas; es decir, se perderá los duelos claves ante Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa.

Pablo Lavandeira fue sancionado por la Liga 1

La drástica sanción contra Pablo Lavandeira tuvo como origen el polémico episodio que protagonizó en la primera jornada durante el empate 3-3 entre FC Cajamarca y Juan Pablo II en Chongoyape. El mediocampista uruguayo expresó unos fuertes reclamos en pleno campo de juego y calificó de "vergonzoso" el arbitraje.

¿Qué partidos se perderá Pablo Lavandeira?

Entre los principales compromisos que no podrá disputar Lavandeira se encuentra el juego contra Melgar en Cajamarca y la visita al Monumental de Ate para medirse ante Universitario.

FC Cajamarca vs Melgar (local) | sábado 21 de febrero

Universitario vs FC Cajamarca (visitante) | domingo 1 de marzo

Atlético Grau vs FC Cajamarca (visitante) | fecha por confirmar

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos (visitante) | fecha por confirmar.

¿Qué pasó con Pablo Lavandeira en el partido contra Juan Pablo II?

Las polémicas decisiones arbitrales marcaron el desarrollo del partido entre FC Cajamarca y Juan Pablo II por la fecha 1 del Apertura. Pablo Lavandeira se mostró muy ofuscado en el tramo final del cotejo por el desempeño de los colegiados.

"Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto. Si no, el fútbol peruano se va al c… Vamos a ponernos las pilas", manifestó indignado el uruguayo a ras de campo.