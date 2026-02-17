La llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca generó diversas reacciones, pues el propio 'Pirata' aseguró que asumiría los roles de futbolista y gerente deportivo. Luego de caer frente a Sport Huancayo y registrar su tercer partido consecutivo sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1, el entrenador Carlos Silvestri se pronunció sobre el papel que tuvo el veterano goleador argentino en la conformación del plantel.

Al ser consultado sobre si existe un conflicto de intereses por las funciones que desempeña el deportista de 41 años en el club, el estratega descartó esta posibilidad.

DT de Cajamarca niega conflicto de intereses por Hernán Barcos

En diálogo con los medios de comunicación, Silvestri señaló que el exdelantero de Alianza Lima fue clave para que FC Cajamarca puede concretar varios fichajes en su primera año en Liga 1.

"Con Hernán excelente. Cuando llegó al equipo, obviamente fue parte activa de la organización del equipo. Coordinamos mucho con el presidente y con él para poder traer buenos jugadores, que no era fácil la llegada a un equipo que recién empezaba en primera división. Barcos fue parte importante para traer otros buenos jugadores como él, en la experiencia y en lo personal", explicó.

"Ahora estamos un poco en deuda por los resultados. De 3 partidos, empatar 2 y perder el último, no era el inicio que esperábamos, pero hay tiempo para revertir. Vamos a trabajar estos días para conseguir la victoria que anhelamos", agregó sosbre el aspecto deportivo.

Hernán Barcos sobre las denuncias de sus compañeros en FC Cajamarca

En las últimas horas, Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú) le solicitó a FC Cajamarca que regularice los pagos correspondientes al mes de enero a los jugadores Nilson Loyola y Enmanuel Páucar; asimismo, precisaron que sus contratos todavía no fueron inscritos en la FPF.

Hernán Barcos se pronunció sobre la situación que afrontan sus compañeros y, además, dejó en claro que su rol como gerente deportivo fue vigente hasta el inicio del Torneo Apertura.

"Todos los jugadores llegaron en enero, nadie ha estado en diciembre. Era algo del club y no sé cómo está realmente la situación, porque yo hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato. Después, me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso", sostuvo.

"¿En qué momento va a haber conflicto? ¿Sabes cuál es el funcionamiento de un gerente y un entrenador? El gerente contrata a los jugadores junto al entrenador, pero el que arma el equipo es el entrenador. Para los que no saben, que aprendan", agregó sobre un supuesto conflicto de intereses.