Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

El experimentado '9' de FC Cajamarca mandó un emotivo mensaje a la hinchada aliancista y sorprendió al no descartar un posible regreso al popular club de La Victoria.

Hernán Barcos no olvida a Alianza Lima y manda mensaje a la hinchada. Foto: Lr/Latin Media
Hernán Barcos no olvida a Alianza Lima y manda mensaje a la hinchada. Foto: Lr/Latin Media

Alianza Lima no despierta. El excampeón de la Liga 1 genera dudas en el arranque de temporada y la hinchada extraña a Hernán Barcos. Pablo Guede no encuentra funcionamiento ideal en el once titular y los resultados no acompañan. Los aliancistas se despidieron de forma prematura en la Copa Libertadores y empataron contra Alianza Atlético en el Torneo Apertura. Por este motivo, el 'Pirata' rompió su silencio y apuntó a la directiva 'íntima'.

Al llegar a la capital, el delantero argentino, fue abordado por varios medios de comunicación. El experimentado '9' no esquivó las interrogantes sobre la reciente derrota de FC Cajamarca contra Sport Huancayo y sorprendió con un emotivo mensaje a Alianza Lima.

PUEDES VER: Álvaro Barcos reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su posible regreso a Alianza Lima?

El goleador de 41 años no cerró las puertas a Alianza Lima. “Uno siempre está agradecido con el club, con el hincha y por cómo nos trataron siempre. Obviamente que incomoda, como a todos los hinchas les molesta la situación actual. ¿Volver a Alianza? No depende de mí, veremos en un futuro; todavía soy jugador de FC Cajamarca”, enfatizó Hernán Barcos ante la insistencia de los medios de comunicación.

PUEDES VER: Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

lr.pe

Hernán Barcos pidió a la hinchada que sigan confiando en Alianza Lima

Hace algunas semanas, Hernán Barcos volvió a referirse sobre Alianza Lima. En diálogo con el programa 'Hablemos de Max', el jugador de 41 años le pidió a los hinchas que nunca dejen de apoyar al plantel blanquiazul.

"Sigan confiando en su club, ellos son hinchas de Alianza Lima y eso no va a cambiar nunca. Sigan confiando y apoyando al club porque es lo que el club necesita", comentó.

