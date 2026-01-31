El empate 3-3 entre Juan Pablo II y FC Cajamarca estuvo lleno de emociones de principio a fin por la gran cantidad de goles anotados, pero también se vio envuelto en polémica por algunas decisiones arbitrales. Penales agónicos y numerosas amonestaciones, entre ellas una tarjeta roja, se volvieron tema de conversación entre los hinchas en redes sociales e incluso generaron la molestia de los propios jugadores.

Pablo Lavandeira, volante del cuadro cajamarquino, fue uno de los que más molestos se vio durante el encuentro. Un video grabado a ras de cancha que registró su enérgica protesta al cuarto árbitro dejó ver todo su enojo. "Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto. Si no, el fútbol peruano se va al c… Vamos a ponernos las pilas", profirió visiblemente indignado.

¿Qué pasó en el partido entre Juan Pablo II y FC Cajamarca?

Durante el encuentro disputado en Chongoyape, el árbitro Daniel Ureta cobró tres penales (dos para el local y uno para la visita) y expulsó a Pablo Míguez. Esta última acción fue una de las que más se cuestionaron, pues el réferi le sacó una segunda amarilla a la 'Cotorra' tras revisar la falta en el VAR, cuando el uso del videoarbitraje normalmente se reserva para analizar jugadas que ameriten roja directa.

En cuanto al trámite del cotejo, este fue cambiante de un lado a otro. Hernán Barcos abrió la cuenta para los recién ascendidos al minuto 38', mientras que en el segundo tiempo Christian Cueva empató de penal al 53'.

Aldair Rodríguez volvió a adelantar a los dirigidos por Carlos Silvestri sobre los 73 minutos, pero Adan Henricks (90+6') y Martín Alaniz (90+12', penal), le dieron vuelta a favor del conjunto papal. Finalmente, en el 90+17', Barcos selló su doblete para decretar la igualdad definitiva.