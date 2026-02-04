Pablo Lavandeira rompió su silencio y se refirió por primera vez a su salida de Alianza Lima. El volante uruguayo, que dejó una huella importante en el cuadro 'Blanquiazul' al ganar dos títulos nacionales, es recordado por los hinchas como uno de los futbolistas extranjeros de mejor rendimiento en los últimos años.

La confesión de Pablo Lavandeira tras su desvinculación de Alianza Lima

En una entrevista para 'Teledeportes', el mediocampista uruguayo reconoció que su salida de Alianza Lima lo afectó anímicamente; sin embargo, recordó los mejores momentos que vivió durante la temporada 2025, especialmente por la destacada participación del equipo en la Copa Libertadores, bajo la dirección de Néstor 'Pipo' Gorosito, quien ya no está al mando del club.

“Por supuesto que me dio pena dejar Alianza Lima. Siempre digo y repito que Alianza es mi lugar en el mundo. Las veces que llegué me han tratado como en mi casa. Fue donde salí campeón nacional por primera vez, y todos los momentos lindos que viví como la Copa que se hizo, eliminar a Boca en La Bombonera. Pasé momentos hermosos y siempre el anhelo de uno es estar en los lugares donde uno es feliz pero el fútbol es así”, relató.

En su segunda etapa en Alianza Lima, el actual jugador del FC Cajamarca remarcó que la decisión de no continuar en el club fue exclusivamente de la dirigencia, debido al prolongado período que permaneció fuera de las canchas tras la complicada lesión que sufrió en un partido por la Copa Libertadores 2025, en la derrota como local ante São Paulo.

“Las decisiones de quienes están en el club se tomaron pensando supongo en la parte deportiva. En ese aspecto consideraron que no debía continuar. El club no son las personas que están en el momento sino los hinchas y me voy con la felicidad de haber disfrutado y dado lo mejor de mí”, señaló.

Su perspectiva sobre su salida de Alianza Lima

Finalmente, al ser consultado sobre si sintió algún resentimiento por su salida de Alianza Lima, el volante uruguayo lo negó y aseguró guardar un recuerdo agradable de su etapa en el club 'grone'. Además, afirmó que su desvinculación respondió principalmente a una decisión de la dirigencia.

“No me resentí porque esto es fútbol. Ya soy un tipo bastante grande, no tomo nada a personal sino simplemente como una decisión deportiva. Si es o no quedará en el saber de los demás. Me llevo muchos lindos recuerdos, mucho cariño de personas increíbles con las que me tocó compartir. Quién sabe y capaz que en algún momento el tiempo haga que vuelva para allá”, sentenció.