Hernán Barcos y Alex Valera compiten por ser el goleador de la temporada. Foto: composición LR/Liga 1/Universitario

Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentarán en algunas semanas por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cruce entre ambas escuadras, correspondiente a la quinta jornada de la competición, tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate. Existe muchas expectativa entre los aficionados, pues este cotejo marcará el reencuentro entre los delanteros Hernán Barcos y Alex Valera.

El veterano jugador argentino y el artillero peruano afrontan un gran inicio de temporada. Sus registros les permite ubicarse entre los máximos goleadores del fútbol peruano en el año.

Hernán Barcos y Alex Valera se enfrentaron en varias ocasiones con las camisetas de Alianza Lima y Universitario, respectivamente. Foto: Twitter

¿Cuándo juegan Universitario vs FC Cajamarca?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el partido entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca se disputará el próximo domingo 1 de marzo. El 'Pirata' volverá a pisar el recinto merengeue, pero esta vez sin la camiseta de Alianza Lima.

¿A qué hora juegan Universitario vs FC Cajamarca?

El duelo entre la U y el equipo comandado por Carlos Silvestri empezará a partir de las 6.00 p. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Qué canal transmitirá el Universitario - FC Cajamarca?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

Asimismo, La República Deportes te ofrecerá una cobertura online con el mninuto a minuto, la recopilación de los goles y todas las incidencias.