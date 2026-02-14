HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sport Huancayo vs FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Apertura: ¿a qué hora y cómo ver el partido por la fecha 3?

Ambos equipos buscan su primera victoria en la Liga 1, mientras Sport Huancayo espera aprovechar la localía frente a un FC Cajamarca que quiere dar la sorpresa.

Sport Huancayo vs FC Cajamarca se enfrentan por la jornada 3 del Torneo Apertura. Foto: composición LR
El Estadio IPD de Huancayo se convertirá mañana, domingo 15 de febrero, en el escenario que albergará el partidazo entre Sport Huancayo y FC Cajamarca, que se disputará a la 1.00 p.m. (hora peruana). La transmisión de este encuentro se podrá seguir por la señal de L1 Max, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Ambos conjuntos, que aún no conocen la victoria, buscarán aprovechar cualquier mínimo error para ponerse por delante en el marcador. Los dirigidos por Roberto Mosquera intentarán hacer respetar la localía, mientras que los de Carlos Silvestri buscarán salir airosos de su visita a la Ciudad Incontrastable y así conseguir su primer triunfo en la máxima división del fútbol peruano.

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs FC Cajamarca?

Este partido se llevará a cabo desde la 1.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

  • Colombia: 1:00 p.m.
  • Ecuador: 1:00 p.m.
  • Bolivia: 2:00 p.m.
  • Venezuela: 2:00 p.m.
  • Chile: 2:00 p.m.
  • Argentina: 3:00 p.m.
  • Uruguay: 3:00 p.m.
  • Paraguay: 3:00 p.m.
  • México (CDMX): 12:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 2:00 p.m.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs FC Cajamarca?

Este encuentro se podrá seguir por la señal de L1 Max que te llevará la transmisión en vivo. Además, vía streaming lo podrás hacer por L1 Play. Sin embargo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Pronósticos para el Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Para este encuentro, el favorito a llevarse los tres puntos es el conjunto local.

  • Betsson: gana Sport Huancayo (1.78), empate (3.60), gana FC Cajamarca (4.30)
  • Betano.pe: gana Sport Huancayo (1.80), empate (3.65), gana FC Cajamarca (4.30)
  • bet365: gana Sport Huancayo (1.73), empate (3.50), gana FC Cajamarca (4.75)
  • 1xBet: gana Sport Huancayo (1.78), empate (3.62), gana FC Cajamarca (4.24)
  • CoolbetLATAM: gana Sport Huancayo (1.72), empate (3.70), gana FC Cajamarca (4.80)
  • DoradoBet: gana Sport Huancayo (1.76), empate (3.75), gana FC Cajamarca (4.50)
