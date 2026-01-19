Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

¿Dónde ver Universitario vs Melgar EN VIVO? La 'U' y el 'Dominó' se verán las caras este martes 20 de enero en las instalaciones del Estadio Monumental de Ate. El amistoso de pretemporada empezará desde las 10.00 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo del canal de YouTube UniversitarioTVU; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

El entrenador Javier Rabanal buscará darle más rodajes a sus refuerzos, tal como ocurrió en la derrota frente a Sport Boys. Por su parte, el renovado cuadro de Juan Reynoso espera conseguir una nueva victoria para llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Apertura.

Canal para ver el partido Universitario vs Melgar. Foto: Universitario

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

En suelo peruano, el amistoso de pretemporada de Universitario vs Melgar se disputará desde las 10.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 9.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Melgar?

El encuentro entre Universitario vs Melgar podrá verse a nivel internacional mediante el canal de YouTube Universitario TVU, accesible únicamente para quienes cuenten con suscripción. El paquete premium tiene un precio de S/ 15.00.

Por otra parte, los que no puedan suscribirse, podrán seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

Partidos de Universitario en pretemporada

El elenco estudiantil pactó 3 amistosos antes de hacer su debut en la Liga 1. La U tiene como principal objetivo lograr el tan ansiado tetracampeonato y mejorar su campaña en Copa Libertadores.

Universitario 0-1 Sport Boys

Universitario vs Melgar | martes 20 de enero

Universitario vs U. de Chile (Noche Crema 2026) | sábado 24 de enero.

Fichajes de Universitario en el 2026

Además del entrenador español Javier Rabanal, son 5 los futbolistas extranjeros que se sumarán a la plantilla de Universitario con miras a la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.