Héctor Fértoli no jugará la Noche Crema 2026: volante de Universitario sufre inesperada lesión en plena pretemporada

Universitario de Deportes continúa con los trabajos de pretemporada. El equipo 'crema' viene afrontando con alta exigencia los entrenamientos previos a lo que será el inicio de la Liga 1 y junto con ello, disputará algunos partidos amistosos. A pesar de la planificación que vienen teniendo en tienda 'crema', sufrieron una noticia inesperada que podría perjudicar a los trabajos dirigidos por Javier Rabanal.

Se trata de Héctor Fértoli, uno de los fichajes de la 'U' para esta temporada. El mediocampista argentino sufrió una lesión que lo pone en un duda para los siguientes cotejos del conjunto 'crema', teniendo como uno de los más importantes: la 'Noche Crema', evento donde será presentado el plantel que afrontará la temporada 2026.

Héctor Fértoli quedó descartado para la Noche Crema 2026

El 'Rayo' llegó a Universitario en calidad de préstamo procedente de Racing Club. El extremo argentino venía dejando buenas impresiones al comando técnico de Javier Rabanal durante los entrenamientos, pero una lesión en el hombro lo mantendrá fuera por algunas semanas. Hasta el momento, la institución 'crema' no ha compartido el diagnóstico del jugador, pero se especula que estará ausente por dos o tres semanas. Con ello, queda descartado para disputar la Noche Crema 2026.

Universitario disputará su primer amistoso este sábado 17 de enero ante Sport Boys en Campo Mar. Luego de ello, enfrentará a Melgar el martes 20 de enero en el Monumental. Por último, se medirá ante la Universidad de Chile en su presentación, cerrando sus partidos de preparación previo al inicio de la Liga 1 y próximamente a la Copa Libertadores.

¿En qué equipos ha jugado Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli se ha mantenido en la máxima categoría del fútbol argentino durante toda su carrera. Su llegada a Universitario de Deportes significa su primera experiencia jugando en el exterior. Esta es la lista de equipos donde ha jugado el extremo de 31 años: