¡'Nazario' dice presente en la Noche Crema 2026! Alex Valera no demoró mucho en mostrar sus credenciales y se encargó de anotar el 2-0 de Universitario de Deportes ante la U. de Chile en un amistoso internacional en el Estadio Monumental de Ate.

Luego de una gran jugada colectiva que inició Jairo Concha en el medio campo, el experimentado delantero de la selección peruana recibió tomó un despeje fallido de la defensa y con un zurdazo venció las resitencia del arquero chileno.

Gol de Alex Valera en el Universitario vs U. de Chile

Alex Valera tiene todo el deseo se seguir haciendo historia con Universitario de Deportes. El atacante de 29 años no decepcionó en la presentación del equipo comandado por Javier Rabanal y con una sutil definición anotó el 2-0 parcial contra los 'Azules'.

¿Cómo va el partido de Univeristario vs U. de Chile?

Universitario vive una fiesta en el Estadio Monumental. El elenco estudiantil se está imponiendo por 3-0 contra la Universidad de Chile en un amistoso internacional por la Noche Crema 2026. Los tantos merengues fueron anotados por Martín Pérez Guedes, Alex Valera y José 'Tunche' Rivera.

Próximo partido de Universitario de Deportes

La 'U' quedó lista para empezar su camino en la Liga 1. Los cremas tiene como principal objetivo obtener el tetracampeonato del fútbol peruano; para ello, sumaron varios refuerzos de categoría como Lisandro Alzugaray, Sekou Gassama y el brasileño Miguel Silveira.

El primer partido de Universitario en el Torneo Apertura será frente a ADT de Tarma en el Monumental de Ate. El compromiso se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max.