Alineaciones Universitario - U. de Chile: posibles formaciones del amistoso de la 'U' por la Noche Crema 2026

Universitario disputará su último partido amistoso de la pretemporada este sábado 24 de enero en la Noche Crema 2026. Este evento dará a conocer el plantel que afrontará esta temporada. Los cremas se medirán ante la Universidad de Chile, en el duelo más difícil que tendrán hasta el momento.

El equipo crema viene de disputar dos amistosos, ante Sport Boys y Melgar, dejando como saldo un triunfo y una derrota. En ambos encuentros no hubo presencia de hinchas, debido a que fue a puertas cerradas. Por ello, el entrenador Javier Rabanal dirigirá su primer partido como local con el público a su favor. Luego de este enfrentamiento, el club tricampeón tendrá su debut en la Liga 1 2026 la próxima semana cuando reciba a ADT por la primera fecha.

Alineaciones Universitario - U. de Chile: posibles formaciones

Universitario saldría una alineación base que logró el tricampeonato, teniendo como novedad la inclusión de Diego Romero en el arco y al argentino Caín Fara en la defensa. Por su parte, en la U. de Chile destaca la presencia de los experimentados Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Octavio Rivero, quien fue sondeado como posible fichaje crema hace algunas semanas, también estará presente.

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí, Edison Flores, Álex Valera.

Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí, Edison Flores, Álex Valera. Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Lucas Romero, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Octavio Rivero.

¿A qué hora juega Universitario y U. de Chile?

El duelo entre Universitario ante la Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 se jugará desde las 8.45 p. m.

México: 7.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.45 p. m.

¿Dónde ver el amistoso Universitario - U. de Chile?

El amistoso entre Universitario vs U de Chile se podrá ver en señal abierta para todo el país a través de TV Perú (canal 7). De igual manera, los hinchas cremas podrán seguir la cobertura de manera gratuita gracias a la transmisión de La República Deportes, quien se encargará de brindar el minuto a minuto y seguir todas las incidencias de la Noche Crema 2026.