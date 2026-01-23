HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineaciones Universitario - U. de Chile: posibles formaciones del amistoso de la 'U' por la Noche Crema 2026

Javier Rabanal mandaría al equipo titular de Universitario ante la U. de Chile cuando se enfrenten este sábado 24 de enero por la Noche Crema 2026.

Universitario y la Universidad de Chile se enfrentan en la Noche Crema 2026. Foto: composición LR
Universitario y la Universidad de Chile se enfrentan en la Noche Crema 2026. Foto: composición LR

Universitario disputará su último partido amistoso de la pretemporada este sábado 24 de enero en la Noche Crema 2026. Este evento dará a conocer el plantel que afrontará esta temporada. Los cremas se medirán ante la Universidad de Chile, en el duelo más difícil que tendrán hasta el momento.

El equipo crema viene de disputar dos amistosos, ante Sport Boys y Melgar, dejando como saldo un triunfo y una derrota. En ambos encuentros no hubo presencia de hinchas, debido a que fue a puertas cerradas. Por ello, el entrenador Javier Rabanal dirigirá su primer partido como local con el público a su favor. Luego de este enfrentamiento, el club tricampeón tendrá su debut en la Liga 1 2026 la próxima semana cuando reciba a ADT por la primera fecha.

PUEDES VER: Canal confirmado de Sport Boys vs Everton de Viña del Mar por el Trofeo Lizárraga previo a la Liga 1

lr.pe

Alineaciones Universitario - U. de Chile: posibles formaciones

Universitario saldría una alineación base que logró el tricampeonato, teniendo como novedad la inclusión de Diego Romero en el arco y al argentino Caín Fara en la defensa. Por su parte, en la U. de Chile destaca la presencia de los experimentados Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Octavio Rivero, quien fue sondeado como posible fichaje crema hace algunas semanas, también estará presente.

  • Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí, Edison Flores, Álex Valera.
  • Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Lucas Romero, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Octavio Rivero.

¿A qué hora juega Universitario y U. de Chile?

El duelo entre Universitario ante la Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 se jugará desde las 8.45 p. m.

  • México: 7.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.45 p. m.

PUEDES VER: Juan Manuel Sulca, nuevo presidente de la Conar, sobre si audios VAR volverán a ser públicos: "Hay que ver un tema de costos y presupuesto"

lr.pe

¿Dónde ver el amistoso Universitario - U. de Chile?

El amistoso entre Universitario vs U de Chile se podrá ver en señal abierta para todo el país a través de TV Perú (canal 7). De igual manera, los hinchas cremas podrán seguir la cobertura de manera gratuita gracias a la transmisión de La República Deportes, quien se encargará de brindar el minuto a minuto y seguir todas las incidencias de la Noche Crema 2026.

Noche Crema 2026: últimas noticias de la presentación de Universitario y el partido amistoso ante U. de Chile

Noche Crema 2026: últimas noticias de la presentación de Universitario y el partido amistoso ante U. de Chile

Universitario pone ultimátum a César Inga por su fichaje a kansas City: "Hay un tema en el que no podemos meternos"

Universitario pone ultimátum a César Inga por su fichaje a kansas City: "Hay un tema en el que no podemos meternos"

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

