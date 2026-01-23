HOYSuscripcion LR Focus

JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Fútbol Peruano

Universitario pone ultimátum a César Inga por su fichaje a kansas City: "Hay un tema en el que no podemos meternos"

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, aclaró la situación del futbolista César Inga y la posibilidad que tiene de jugar en el extranjero.

César Inga es internacional con la selección peruana. Foto: composición LR/MLS/Twitter
César Inga es internacional con la selección peruana. Foto: composición LR/MLS/Twitter

César Inga tiene pocas horas para definir su futuro. A puertas de la presentación de Universitario de Deportes en la Noche Crema 2026, Álvaro Barco, director deportivo del conjunto merengue, fue claro al mencionar que el polifuncional jugador tiene hasta hoy, viernes 23 de enero, para definir su situación.

Según se pudo conocer, el vigente tricampeón del fútbol peruano ya tiene un acuerdo con el Kansas City de Major League Soccer.

lr.pe

Universitario y su ultimátum a César Inga

Durante la presentación oficial de los refuerzos de Universitario, Álvaro Barco indicó que, de no concretarse el arribo de César Inga a la MLS, el defensor formará parte del equipo en la Noche Crema 2026.

"Existe también la posibilidad de que César Inga pueda ser transferido, especialmente al Kansas City. Es un tema que deportivamente ya lo fijamos; si es que, hasta el día de hoy, no se concreta esta posibilidad, él quedará listo en el plantel. Quiere decir que, si mañana lo ven en la presentación, estará con nosotros esta temporada, así que todavía estamos un poco a la espera de que esto suceda", manifestó en conferencia de prensa.

"Nosotros como club hemos hecho todo lo suficiente para poder concretar esta situación porque se trataba de una oportunidad internacional importante para él, pero ya hay un tema en el que no podemos meternos nosotros, que es el tema contractual personal y que sin duda lo van a definir durante la tarde de hoy", agregó.

¿Por qué César Inga todavía no firma por kansas City?

Por su parte, el periodista Gustavo Peralta, remarcó que Kansas City hizo una nueva propuesta sobre las condiciones del contrato con César Inga.

"Como informamos días atrás, Universitario y Kansas están de acuerdo. El equipo de la MLS ya hizo su nueva propuesta sobre condiciones del contrato del jugador, ofreciendo 4 años de vínculo con un total económico importante. Se espera hoy decisión por parte de Inga. El club crema también espera definición o mañana estará en la presentación", detalló en su cuenta de Twitter.

