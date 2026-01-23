Fin de la novela. César Inga se quedará en Universitario para la Liga 1 2026 y la siguiente edición de la Copa Libertadores. El defensor peruano tenía todo acordado para fichar por Kansas City; sin embargo, repentinamente ADT hizo saber su desacuerdo con los números de la operación. El conjunto de Tarma posee un 20% de la venta de Inga y consideraron que lo que se les quiere brindar no es proporcional al monto final de la transferencia.

De este modo, César Inga permanecerá en la 'U' y será presentado en la Noche Crema 2026, evento que se llevará a cabo este sábado 24 de enero. A priori, se tenía previsto que no forme parte de la presentación oficial del plantel porque su salida era inminente. No obstante, tras la seguidilla de obstáculos, el futbolista lucirá la camiseta merengue al menos hasta mitad de temporada.

César Inga se quedará en Universitario tras desacuerdo de ADT

El periodista Gustavo Peralta brindó la información sobre la fallida venta de César Inga. A través de redes sociales, el comunicador aseguró que todo estaba listo para que el lateral se vaya a Estados Unidos, pero ADT cambió totalmente los planes.

"Mientras no haya firma todo puede pasar y así está pasando con César Inga y su pase al Kansas City que a esta hora ya no va a la MLS. Increíble. Hace un par de horas, el jugador le informó a su representante que aceptaba la propuesta por 4 años y, por ende, también se le comunicó a la 'U'. Sin embargo, en los últimos minutos, ADT (que tiene parte del pase) mostró su incomodidad y descuadró los números de la operación. Es decir, muy diferente a lo que había pactado en lo inicial. En resumen: esto ahora afecta al bruto de lo que recibiría la U y, por ende, en la distribución final ya no es el número que el club crema pretendía", dijo en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que todas las partes ya habían acordado con ADT, pero el club modificó su postura a última hora. "ADT tiene el 20% del pase de César Inga y consideran que lo que se les quiere dar por la venta no es proporcional al monto final de la operación. Por eso todo se complica. De otro lado, las otras partes involucradas señalan que en un inicio todo estaba acordado con el club de Tarma y ahora se cambió la posición", añadió.

César Inga será presentado en la Noche Crema de Universitario

En conferencia de prensa, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, señaló que el club se encontraba a la expectativa de que se concrete el traspaso. De lo contrario, César Inga iba a ser presentado en la Noche Crema 2026 como un jugador más.

"Es un tema que deportivamente ya lo fijamos. Si es que hasta el día de hoy no se concreta esta posibilidad, él quedará listo en el plantel. Quiere decir que, si mañana lo ven en la presentación, estará con nosotros esta temporada", declaró.