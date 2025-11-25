HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Sebastián Avellino, preparador físico de Jorge Fossati, confesó que no tiene contrato con Universitario: "Lo hago porque somos una familia"

Desde Uruguay, el preparador físico de Jorge Fossati contó detalles inéditos sobre lo que ha sido su trabajo a distancia para lograr el tricampeonato con Universitario.

Sebastián Avellino se mostró feliz por el tricampeonato de Universitario. Foto: composición LR/captura de Tadokoro
Sebastián Avellino se mostró feliz por el tricampeonato de Universitario. Foto: composición LR/captura de Tadokoro

Sebastián Avellino rompió su silencio después de muchos meses. El preparador físico se animó a contar detalles inéditos acerca de la labor que ha venido realizando en Universitario de la mano de Jorge Fossati. El especialista uruguayo tuvo un año de idas, venidas y muchas veces de trabajo a distancia por problemas personales. A pesar de ello, ha hecho un esfuerzo enorme para trabajar a la par del 'Nonno' y conseguir el tricampeonato con la 'U'.

En conversación con el periodista Wilmer Robles, expresó su orgullo por la nueva hazaña que consiguió Universitario en el fútbol peruano, ya que le guarda mucho cariño. Eso sí, dejó en claro que no tiene un contrato vigente pese a que ha venido brindando sus servicios al club.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

Sebastián Avellino cuenta su verdad sobre su trabajo en Universitario

"Estamos muy seguidos conversando, sobre todo con el profesor Santiago Escutary. Con el profesor Fossati estuvimos hablando cuando estaba en Andahuaylas. Por supuesto él está encantado con la afición de Universitario. Lo hacen vivir lo que es el club, es una locura total. Va a seguir, seguramente va a seguir porque si vino el 'tri', van a querer el tetra. Siempre un equipo tan grande como la 'U' va a querer repetir", dijo en un principio para el canal de YouTube 'Tadokoro'.

Posteriormente, dio detalles sobre vínculo contractual con Universitario. "En este momento no estoy con contrato en Universitario. Lo hago porque con una gran familia y siempre advertí a Jorge Fossati que iba a estar mientras me toque esta situación. Que iba a apoyarlos y por momentos era día a día. Con Santiago planificaba los trabajos que íbamos a hacer durante la semana", explicó.

PUEDES VER: Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: Es una conducta antideportiva

lr.pe

¿Por qué Sebastián Avellino tuvo que trabajar a distancia con Universitario?

Debido a problemas personales, los cuales Avellino quiso dejar en estricto privado, tuvo que hacer sus labores en Universitario. a larga distancia. Cuando fue consultado sobre la próxima temporada, aseguró que todo dependerá de que sus inconvenientes puedan solucionarse.

"Eso depende de un tema personal, lo estaremos hablando personalmente cuando llegue Jorge por acá. Del tema que me está tocando vivir, dependerá de una situación especial para ver si tomo una decisión personal. Lo hablaremos y se verá, esa es la realidad", profundizó.

Notas relacionadas
Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

LEER MÁS
Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

LEER MÁS
Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Fútbol Peruano

Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025