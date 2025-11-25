Sebastián Avellino rompió su silencio después de muchos meses. El preparador físico se animó a contar detalles inéditos acerca de la labor que ha venido realizando en Universitario de la mano de Jorge Fossati. El especialista uruguayo tuvo un año de idas, venidas y muchas veces de trabajo a distancia por problemas personales. A pesar de ello, ha hecho un esfuerzo enorme para trabajar a la par del 'Nonno' y conseguir el tricampeonato con la 'U'.

En conversación con el periodista Wilmer Robles, expresó su orgullo por la nueva hazaña que consiguió Universitario en el fútbol peruano, ya que le guarda mucho cariño. Eso sí, dejó en claro que no tiene un contrato vigente pese a que ha venido brindando sus servicios al club.

Sebastián Avellino cuenta su verdad sobre su trabajo en Universitario

"Estamos muy seguidos conversando, sobre todo con el profesor Santiago Escutary. Con el profesor Fossati estuvimos hablando cuando estaba en Andahuaylas. Por supuesto él está encantado con la afición de Universitario. Lo hacen vivir lo que es el club, es una locura total. Va a seguir, seguramente va a seguir porque si vino el 'tri', van a querer el tetra. Siempre un equipo tan grande como la 'U' va a querer repetir", dijo en un principio para el canal de YouTube 'Tadokoro'.

Posteriormente, dio detalles sobre vínculo contractual con Universitario. "En este momento no estoy con contrato en Universitario. Lo hago porque con una gran familia y siempre advertí a Jorge Fossati que iba a estar mientras me toque esta situación. Que iba a apoyarlos y por momentos era día a día. Con Santiago planificaba los trabajos que íbamos a hacer durante la semana", explicó.

¿Por qué Sebastián Avellino tuvo que trabajar a distancia con Universitario?

Debido a problemas personales, los cuales Avellino quiso dejar en estricto privado, tuvo que hacer sus labores en Universitario. a larga distancia. Cuando fue consultado sobre la próxima temporada, aseguró que todo dependerá de que sus inconvenientes puedan solucionarse.

"Eso depende de un tema personal, lo estaremos hablando personalmente cuando llegue Jorge por acá. Del tema que me está tocando vivir, dependerá de una situación especial para ver si tomo una decisión personal. Lo hablaremos y se verá, esa es la realidad", profundizó.