Deportes

Jugador de Ayacucho FC denuncia corrupción en la Liga 1 tras descenso: "Hay gente que se cag* en nosotros"

Ayacucho quedó fuera de la Liga 1 tras caer 2-1 ante Cienciano del Cusco. Después del partido, Franco Caballero denunció que existe corrupción en el torneo local y que tuvieron que lidiar con ello durante la temporada.

Ayacucho FC se convierte en el último descendido de la Liga 1. Foto: L1 Max
Ayacucho FC se convierte en el último descendido de la Liga 1. Foto: L1 Max

Ayacucho FC perdió 2-1 ante Cienciano y se convirtió en el último equipo en descender en la Liga 2025. En el Inca Garcilaso de la Vega, los Zorros intentaron conseguir un triunfo que les permitiera seguir luchando por la permanencia. Sin embargo, este sueño quedo muy lejano tras la dolorosa derrota.

Después del partido, Franco Caballero, delantero del equipo ayacuchano, habló con la prensa y denunció la existencia de corrupción en la Liga 1. En sus declaraciones reflejó no solo la frustración por el descenso, sino también el esfuerzo que puso el equipo dentro del campo. Aun así, reconoció que, pese a las dificultades, nunca dejaron de luchar.

¿Qué dijo el delantero de Ayacucho FC?

"Tengo un nudo en la garganta, uno se esfuerza muchísimo para hacer las cosas bien, pero hay gente que se cag* en nosotros, no le interesa la familia, no le interesa nada, hay mucha corrupción, pero tenemos que luchar contra todo eso, dejamos todo en la cancha, pero no pudimos llevarnos los tres puntos".

Noticia en desarrollo...

