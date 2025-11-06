César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

El primer partido entre César Vallejo - CD Moquegua se jugará en la ciudad de Trujillo. Foto: composición LR/UCV/CD Moquegua

La Liga 1 se prepara para recibir a su último inquilino de la temporada 2026. La César Vallejo de 'Chemo' del Solar tendrá que afrontar una dura serie contra CD Moquegua en el repechaje para la primera división del fútbol peruano. La llave entre ambas escuadras se jugará con partidos de ida y vuelta.

El vencedor del compromiso entre trujillanos y moqueguanos acompañará a FC Cajamarca en la próxima edición de la Liga 1 2026. La ida arrancará este fin de semana.

¿Cuándo juegan César Vallejo - CD Moquegua?

El partido de ida entre César Vallejo - CD Moquegua se disputará este domingo 9 de noviembre en la ciudad de Trujillo, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 16.

¿A qué hora juega César Vallejo vs CD Moquegua el repechaje de la Liga 2?

En suelo peruano, el encuentro entre César Vallejo vs CD Moquegua por la ida del repechaje de la Liga 2 iniciará a las 3.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.15 p. m.

Ecuador, Colombia, Perú: 3.15 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4.15 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p.m.

España: 10.15 p. m.

¿En qué canal ver César Vallejo versus CD Moquegua?

La transmisión del César Vallejo versus CD Moquegua estará a cargo de ATV para todo el suelo peruano en señal abierta. Además, podrás seguirlo por los canales de YouTube de Depormatch FPF y ATV.

¿Dónde jugarán César Vallejo contra CD Moquegua?

El choque de ida entre César Vallejo y CD Moquegua se llevará a cabo en el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en la ciudad de Trujillo. Dicho recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 2.000 espectadores en sus tribunas.

Entradas para el César Vallejo - CD Moquegua

Las entradas se pueden adquirir de forma virtual a través de la plataforma Fasticket o en la misma boletería del Estadio César Acuña.

Tribuna CAP: 15 soles

Tribuna Poeta: 10 soles

Tribuna Vallejo: 10 soles.