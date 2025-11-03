Christian Cueva ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, esta vez fuera de las canchas. El mediocampista del Emelec sorprendió al anunciar su ingreso al mundo del streaming a través de la plataforma Kick, una de las más populares entre los creadores de contenido digital. La noticia la dio durante una transmisión en vivo realizada el 31 de octubre, en la que apareció acompañado por la cantante Pamela Franco.

Durante el directo, el exjugador de Alianza Lima se mostró entusiasmado por esta nueva faceta. Con una sonrisa en el rostro, 'Aladino' lanzó una frase que encendió las redes sociales: “Se viene el kick, se viene el kick. El kick del 10 del pueblo”.

¿Qué se sabe de la incursión de Christian Cueva al streaming?

La decisión de Christian Cueva de unirse al streaming no es aislada ni improvisada. Según explicó el tiktoker José Pastor, el futbolista peruano estaría siguiendo el ejemplo de figuras como Edison Flores y el argentino Kun Agüero, quienes encontraron en las transmisiones en vivo una nueva forma de conectar con sus audiencias tras su paso por el fútbol profesional.

El creador de contenido destacó: “Christian Cueva parece que ya va a salir de vacaciones y quiere sumarse a esa plataforma. Además, está buscando hacer una colaboración con Cristorata, uno de los streamers peruanos más conocidos”.

¿Cuándo iniciarían las transmisiones de Christian Cueva en Kick?

Pamela Franco fue la encargada de revelar detalles sobre el inicio de esta nueva etapa del volante nacional. En el mismo live, la cantante comentó con tono cómplice que el futbolista ya tiene fecha para arrancar sus transmisiones de forma regular.

“A partir del lunes 3 de noviembre, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días. Habrá sorteos de polos, de todo”, dijo entre risas durante la transmisión.

¿Cristorata será el primer invitado de Christian Cueva?

En el anuncio realizado por Cueva, una de las frases que más llamó la atención fue la mención directa de Cristorata como posible primer invitado de su canal en Kick. El streamer peruano, conocido por su estilo desenfadado y su gran audiencia en redes, sería parte de la inauguración del canal, lo que ha generado aún más expectativa entre los fanáticos de ambos.

“El invitado especial, Cristorata, inauguración”, se puede escuchar en el video, sin dar mayores detalles sobre la dinámica que compartirán ni el tipo de contenido que preparan. Sin embargo, se espera una colaboración que combine humor, anécdotas del fútbol y mucha interacción con el público, siguiendo el estilo de otros futbolistas que han tenido éxito en el streaming.