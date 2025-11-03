HOYSuscripcion LR Focus

Óscar del Portal le recuerda a Juan Reynoso su pasado tras polémica en Matute: "Tampoco estés de 'amiguis' cuando te contrata la FPF"

Luego del empate entre Melgar y Alianza Lima, el entrenador se quejó sobre el arbitraje e indicó que "entre gitanos no nos podemos leer las cartas". Del Portal cuestionó falta de coherencia del DT.

Juan Reynoso afronta su segundo ciclo al mando de Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/DSports/Fútbol en América
Juan Reynoso afronta su segundo ciclo al mando de Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/DSports/Fútbol en América

Juan Reynoso se encuentra en medio de la polémica por sus declaraciones tras el empate entre Melgar y Alianza Lima en Matute. El exentrenador de la selección peruana expresó un fuerte reclamo en contra del arbitraje y señaló que "todos nos hacemos los distraídos" ante varios sucesos de este tipo.

Luego de escuchar las declaraciones del 'Cabezón', el periodista Óscar del Portal señaló que se encuentra de acuerdo con las quejas; sin embargo, le cuestionó al técnico de 55 que sea más coherente con su discurso, pues cuando estuvo al mando de la selección peruana no se quejaba.

PUEDES VER: Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

lr.pe

Del Portal recuerda el pasado de Reynoso tras polémicas declaraciones en Matute

"Yo estoy de acuerdo con Reynoso: las cosas pasan. Pero quien es presidente de la FPF es Agustín Lozano, y él lo contrató como entrenador (selección peruana). ¿Acaso hizo algo ahí? No dijo nada. Entonces, pues; entre gitanos no nos leamos las manos. Lo admiro como jugador y lo respeto como técnico...", manifestó en el programa 'Fútbol en América'.

Por otra parte, Del Portal recordó que en el 2019 Juan Reynoso aceptó dirigir a un Real Garcilaso (hoy Cusco FC) que era muy criticado a nivel dirigencial. "Cuando fue técnico de Garcilaso, que despidió jugadores solo porque saludaron a los compañeros cuando jugaron ante Cristal, fue a dirigir un equipo con ese tipo de dirigentes; entonces, pues. Si toca pelearla contra gente que hace daño al fútbol, hay que pelearla, pero tampoco estés de 'amiguis' cuando te contratan para ser técnico de selección", concluyó.

PUEDES VER: Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: 'El blanco ahora hace jodas'

lr.pe

¿Qué dijo Juan Reynoso tras empate de Alianza Lima con Melgar?

Luego igualar 2-2 contra Alianza Lima, el DT de Melgar aseguró que las malas decisiones arbitrales los perjudicaron e impidieron que sumar tres puntos en el Torneo Clausura.

"Me preocupa que esto pasaba en los 80, 90. Me ha pasado muchas veces cuando venía acá. Siempre pasa algo con los equipos, entre comillas 'chicos', cuando vienen a jugar aquí. Hoy pasa con VAR, esa es mi bronca, que todos nos hacemos los distraídos", indicó al inicio de la conferencia de prensa.

"He crecido acá, sé quién es el bueno y el malo. Entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad me ha dicho que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado (...). ¿No quieren que sigamos hablando de lo que pasó? Seamos siendo cómplices", sostuvo mientras se retiraba.

