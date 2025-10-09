HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

Franco Velazco confirmó que la elección del Estadio Nacional para el Universitario vs Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 responde a una solicitud expresa de Conmebol.

Universitario y Ayacucho FC se jugará el próximo lunes 20 de octubre. Foto: composición LR/difusión
Universitario continúa poniéndose a punto para el tramo final del Torneo Clausura 2025. La 'U', invicto hasta la fecha, es líder absoluto en la tabla de posiciones y todo hace pensar que el tricampeonato está encaminado. Uno de los partidos que deberá afrontar el conjunto crema en las próximas jornadas será ante Ayacucho FC. En principio, se esperaba que este compromiso se dispute en el Estadio Monumental, donde ejercen como locales. Sin embargo, se decidió cambiar de sede repentinamente.

Franco Velazco, administrador temporal de Universitario, explicó que esta drástica modificación se debe a un pedido expreso de Conmebol. El máximo ente del fútbol sudamericano le hizo esta solicitud con miras a la final de la Copa Libertadores 2025.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

El insólito motivo por el que el Universitario vs Ayacucho FC no se jugará en el Estadio Monumental

A través de sus redes sociales, Velazco aseguró que la 'U' no jugará en el Monumental porque la Conmebol necesita un tiempo para cuidar el gramado de su recinto. Como se recuerda, el coloso de Ate albergará la final de la Libertadores.

"El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores", escribió en su cuenta de X.

Anuncio de Franco Velazco. Foto: X.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: Me llegó una carta notarial

lr.pe

¿Cuándo jugará Universitario vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

El choque entre Universitario vs Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 se disputará el próximo lunes 20 de octubre, a partir de las 8.15 p. m. (hora peruana). El compromiso se disputará en el Estadio Nacional y contará con la transmisión de GOLPERU.

