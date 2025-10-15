HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

"Me dan un mes para pagar, pero lo mío (más de 100 mil dólares) me quieren pagar en 6 años", se lee en el fuerte mensaje que compartió Rainer Torres contra Universitario.

Rainer Torres salió campeón con Universitario en dos ocasiones. Foto: La República
Rainer Torres salió campeón con Universitario en dos ocasiones. Foto: La República

A lo largo de su vida, Rainer Torres ha sido un personaje que ha estado vinculado con Universitario, no solo como jugador, donde salió dos veces campeón, sino también después de su retiro con el proyecto 'EmbajadUr Crema'. Esta iniciativa fue promovida con el objetivo de reunir recursos económicos y brindar respaldo a la asociación, ayudando a la 'U' a pagar deudas pendientes que tenía. Esta relación entre el 'Motorcito' y el club del que es hincha se ha visto resquebrajada en las últimas horas y así lo ha hecho saber el propio Rainer a través de sus redes sociales.

Por medio de una publicación en la red social X, el exfutbolista peruano mostró su molestia por el cobro que le está haciendo Universitario por ser socio, pese a que desde hace tiempo venía solicitando que el club le vaya descontando de lo que le adeuda. Torres contó que en el 2008 y en el 2014 hizo esta solicitud de reducción y que, a pesar de que le respondían que sí lo harían, jamás se concretaba.

PUEDES VER: Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: 'Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán'

lr.pe

Rainer Torres arremetió contra Universitario: "Ridículos"

"Me hice socio en el 2008, apenas regresé a la 'U'. Llegó el año 2011 donde me debían un mes tras otro. A fin de año, y con nuevo contrato a la vista, la 'U' me debía más de 100 mil dólares. Le dije a Pacheco que mi pago de socio, que era de 500 soles, me lo reduzcan de mi deuda, a lo cual me dio el sí. Claro que nunca lo hizo así como otras cosas. Llegó el 2014 y, con mi nuevo contrato por renovar después de salir campeón, le pedí al AT reducir mi deuda de lo que me debían, a lo cual me dijeron que sí nuevamente sin hacerlo", se lee en la primera parte del tuit.

El actual técnico criticó con dureza la postura del cuadro crema de querer pagarle lo que le deben en 6 años y que le exigan a él abonar el monto pendiente por ser socio en solo un mes.

"Ahora me informan que debo 8 mil soles y les digo que me lo reduzcan de los más de 100 mil dólares que me deben, y me dicen que no se puede. Yo le debo 8 mil soles a las 'U', (pero) la 'U' me debe más de 100 mil dólares. Me dan un mes para pagar, pero lo mío me quieren pagar en 6 años", escribió.

Torres se mostró indignado por el trato que viene recibiendo y señaló que en Universitario son "malagradecidos". Además, sacó cara por su proyecto 'Embajadur Crema', asegurando que con esa iniciativa les ahorró 5 millones de soles, y anunció que dejará de ser socio.

"Ridículos. Hice un proyecto que les ahorró 5 millones de soles. Malagradecidos. Tal vez estoy mal o tal vez estoy bien, pero sinceramente no me importa. Estoy molesto sí claro, pero más estoy indignado. No se trata del dinero, síno del trato. Dejaré ser socio de la 'U', pero no dejaré ser hincha", finalizó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

Universitario y su anuncio sobre el cobro a los socios cremas

A inicios de octubre, el conjunto estudial emitió un comunicado oficial en el cual informaba que, en el marco del Plan de Viabilidad que están llevando a cabo, el asociado que no haya cancelado desde tres a más cuotas de manera consecutiva, "contará con 30 días calendario a partir del 15 de octubre para cancelar la totalidad de la deuda".

Comunicado oficial de Universitario para los socios ordinarios. Foto: Universitario

Comunicado oficial de Universitario para los socios ordinarios. Foto: Universitario

