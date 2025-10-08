En el marco del inicio de la nueva obra 'Caminito Íntimo', Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, despotricó fuertemente contra el arbitraje de la Liga 1. En sus declaraciones, aseguró que el equipo íntimo ha sido perjudicado en incontables ocasiones por el cuarteto arbitral. Sus palabras no pasaron desapercibidas y uno de los que se pronunció sobre este tema fue Guillermo Salas. El popular 'Chicho' cuestionó lo que dijo Cabada, ya que considera que no es ético.

Asimismo, señaló que las decisiones arbitrales son perjudiciales para todos, no solo para Alianza Lima. La única diferencia, según expuso 'Chicho', es que los equipos con menor representatividad no suele quejarse.

'Chicho' Salas criticó a administrador de Alianza Lima por declaraciones sobre arbitraje en la Liga 1

"No comparto las palabras del administrado de Alianza Lima. No es la manera ética de expresarse de alguien. Me parece que los encargados de hablar de fútbol, arbitraje, de todo, es la gerencia deportiva", argumentó sobre las declaraciones de Cabada en RPP Noticias.

"Se equivocan para todos, no solo para Alianza. Qué tendrían que decir los otros equipos. Ha habido muchos fallos y nadie se queja porque son equipos chicos", agregó acerca de los errores arbitrales.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Por la jornada 14, Alianza Lima jugará contra Sport Boys en Matute. El partido está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora peruana).