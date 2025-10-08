HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     
Fútbol Peruano

'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

El técnico peruano cuestionó las declaraciones de Fernando Cabada, quien aseguró que Alianza Lima ha sido perjudicado por el arbitraje en reiteradas ocasiones.

Guillermo Salas cuestionó las declaraciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
Guillermo Salas cuestionó las declaraciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión

En el marco del inicio de la nueva obra 'Caminito Íntimo', Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, despotricó fuertemente contra el arbitraje de la Liga 1. En sus declaraciones, aseguró que el equipo íntimo ha sido perjudicado en incontables ocasiones por el cuarteto arbitral. Sus palabras no pasaron desapercibidas y uno de los que se pronunció sobre este tema fue Guillermo Salas. El popular 'Chicho' cuestionó lo que dijo Cabada, ya que considera que no es ético.

Asimismo, señaló que las decisiones arbitrales son perjudiciales para todos, no solo para Alianza Lima. La única diferencia, según expuso 'Chicho', es que los equipos con menor representatividad no suele quejarse.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: Cuestión de decisiones y elecciones

lr.pe

'Chicho' Salas criticó a administrador de Alianza Lima por declaraciones sobre arbitraje en la Liga 1

"No comparto las palabras del administrado de Alianza Lima. No es la manera ética de expresarse de alguien. Me parece que los encargados de hablar de fútbol, arbitraje, de todo, es la gerencia deportiva", argumentó sobre las declaraciones de Cabada en RPP Noticias.

"Se equivocan para todos, no solo para Alianza. Qué tendrían que decir los otros equipos. Ha habido muchos fallos y nadie se queja porque son equipos chicos", agregó acerca de los errores arbitrales.

PUEDES VER: Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: Empiezan a buscar excusas

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Por la jornada 14, Alianza Lima jugará contra Sport Boys en Matute. El partido está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Hinchas de Alianza Lima realizan pintas en la Municipalidad de Trujillo y locales aledaños

Hinchas de Alianza Lima realizan pintas en la Municipalidad de Trujillo y locales aledaños

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores Femenina vía YouTube: segundo tiempo del partido

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores Femenina vía YouTube: segundo tiempo del partido

LEER MÁS
Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

LEER MÁS
Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

LEER MÁS
Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Fútbol Peruano

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025