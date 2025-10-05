Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"
"Parece broma, pero no", fue la reacción del exarquero luego de ver pisotón de Santamaría contra Tizón en la goleada de Universitario sobre Juan Pablo II por el Torneo Clausura.
Universitario no tuvo problemas para golear 3-0 a Juan Pablo II y consolidarse como único líder del Torneo Clausura. A pesar del resultado, el compromiso no fue ajeno a la polémica, pues en el complemento el defensor Anderson Santamaría cometió una dura falta contra el delantero Cristhian Tizón, que no fue advertida por el VAR.
Uno de los que se mostró sorprendido con lo acontecido en el Monumental fue el exportero Erick Delgado. El exjugador de Sporting Cristal consideró que la entrada del central merengue debió ser sancionada con tarjeta roja.
Erick Delgado atónito con el VAR por pisotón de Santamaría
"¿No lo van a revisar? Escúchame, ¿de verdad? Está mal eso. Te juro que pensé que la iba a ver. Parece broma, pero no. No puede ser... Es una jugada dividida, eso es roja", manifestó el exportero durante la transmisión de L1 MAX.
En ese sentido, Delgado cuestionó el accionar del árbitro Michael Espinoza, quien no amonestó Santamaría ni revisó la acción en el VAR.
Falta de Anderson Santamaría ante Tizón en el U vs Juan Pablo II. Foto: GOLPERÚ
"Lo que criticamos es que no estamos siendo justos con todos de la misma manera. Se ha desvirtuado. Yo puedo entender si hay una pelota dividida y para el árbitro los 2 se dan, pero acá no hay que decir (...)", agregó.
Delgado compara pisotón de Santamaría con roja a Barcos
Por otra parte, el exarquero de 43 años apuntó contra el desempeño de los encargados del videoarbitraje y utilizó como ejemplo la expulsión que sufrió Hernán Barcos en la derrota de Alianza Lima frente a Alianza Universidad.
"(...) Si tú me estás expulsando porque hoy Barcos se cae y pone el pie, es normal que al caerse uno reaccione así y, listo, roja. No puede ser que esto ni siquiera lo hayan mirado. ¿Cuál es la regla?", concluyó el popular 'Loco'.
Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo de la derrota de Alianza Lima. Foto: L1 MAX