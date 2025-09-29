Alianza Lima cayó 2-1 ante Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules estaban en la obligación de sumar tres puntos, pero la derrota los deja lejos de pelear por el título nacional. Más allá del resultado, uno de los momentos que llamó la atención sucedió en la previa, cuando los hinchas del Papá arrojaron al campo billetes falsos con los rostros de Gaspar Gentile y Josué Estrada. Ambos jugadores dejaron el elenco imperial para mudarse a La Victoria a mitad de año.

Por ello, algunos aficionados aprovecharon su regreso a Cusco para hacer un recibimiento hostil. Al respecto, Estrada señaló que lo tomó como una broma en un principio. Sin embargo, al ver que el hecho se viralizó en redes sociales, le reclamó a la hinchada.

Josué Estrada molesto con hinchas de Cienciano por recibimiento hostil

"Al principio, lo tomé como un chiste porque tiraron unos billetes y pensé que iba a quedar acá en el estadio. Obviamente me reí. Pero después vi que lo publicaron en redes sociales. Eso ya es otra cosa. Tengo hijos y una hija de 9 años que puede ver esas cosas. ¿Qué va a pensar ella? No le gustaría a ningún hincha que yo le falte el respeto a su familia", empezó diciendo en zona mixta.

Asimismo, recordó cuando él fue duramente criticado por faltarle el respeto a un aficionado. "Una vez me equivoqué, le falté el respeto a un hincha e hicieron un alboroto contra mí. Ahora, si pasa esto y le falto el respeto a alguien (…) hay que medirse un poco. Hay que pensar con calma las cosas que van a hacer y si lo hacen, que quede acá en la cancha. Todo futbolista sabe que las cosas quedan en la cancha. Simplemente eso", agregó.

Josué Estrada evitó opinar sobre expulsión de Carlos Zambrano

Otro de los momentos más polémicos del partido fue la expulsión de Carlos Zambrano a los 35 minutos. El zaguero volvió a ver la roja después de lo sucedido ante la U. de Chile. Sobre ello, Josué Estrada solo señaló que el grupo se mantiene unido.

"No tengo por qué opinar sobre eso. Nosotros somos un grupo muy fuerte, muy unido y lo mejor sería no opinar", enfatizó.