Fútbol Peruano

Canal confirmado de Alianza Lima contra Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

El equipo de Néstor Gorosito está obligado a ganar para seguir albergando esperanzas de salir campeón del Torneo Clausura. El Patrimonio, con Raúl Ruidíaz, visita Matute.

Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz se perfilan como titulares en este partido. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Atlético Grau
Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz se perfilan como titulares en este partido. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Atlético Grau

Alianza Lima no tiene otra opción más que ganar todo lo que le falta jugar para seguir teniendo chance en este Torneo Clausura 2025. Tras la derrota sufrida en Cusco ante Cienciano, el club íntimo vuelve a su 'caldera' del Alejandro Villanueva para medirse a Atlético Grau, por la fecha 12. Este partido se disputará el miércoles 1 de octubre, desde las 8.30 p. m.

Actualmente, los dirigidos por 'Pipo' Gorosito se ubican sextos en la tabla de posiciones, con 15 puntos, a 9 del líder Universitario. El equipo de Raúl Ruidíaz tiene 14 unidades y su principal objetivo es escalar puestos en la tabla acumulada para meterse a zona de clasificación de Copa Sudamericana.

¿En qué canal transmitirán Alianza Lima contra Atlético Grau?

En todo el territorio peruano, puedes sintonizar la señal del canal L1 Max para ver este Alianza Lima contra Atlético Grau por TV. El canal está disponible en los principales operadores de cable y/o satélite, como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

¿Cómo ver Alianza Lima contra Atlético Grau por internet?

Si no dispones de un televisor, también puedes ver el Alianza Lima contra Atlético Grau desde tu PC o cualquier dispositivo a través del servicio de streaming de L1 Max. Además, también cuentas con la opción de contratar el canal en los operadores Win y MiFibra.

Si solo cuentas con tu teléfono móvil, suscríbete al plan L1 Max Móvil, al cual podrás acceder únicamente desde tu celular descargando la aplicación oficial, pero a un precio menor.

Próximos partidos de Alianza Lima y Atlético Grau

Estos son los siguientes encuentros que le esperan a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025:

  • Fecha 13: Alianza Universidad vs Alianza Lima
  • Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys
  • Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima
  • Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar
  • Fecha 19: Alianza Lima vs UTC
  • Fecha 9: Los Chankas vs Alianza Lima (pendiente).

Atlético Grau, por su parte, tiene programados los próximos partidos tras medirse al club íntimo:

  • Fecha 13: Atlético Grau vs Melgar
  • Fecha 15: Atlético Grau vs UTC
  • Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau
  • Fecha 17: Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • Fecha 18: Juan Pablo II vs Atlético Grau
  • Fecha 19: Atlético Grau vs Sporting Cristal.
