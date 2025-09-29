HOYSuscripcion LR Focus

Expresidente de Conar y su firme postura sobre si polémico gol de Cienciano ante Alianza Lima debió anularse: "No hubo barrera"

El también exárbitro FIFA, Winston Reátegui, explicó su postura sobre el gol de Jimmy Valoyes que generó el reclamo de todos los jugadores de Alianza Lima, quienes señalaron que el árbitro no pitó para que se ejecutara el tiro libre.

Winston Reátegui fue presidente de la Conar este año, pero solo estuvo 5 meses en el cargo. Foto: composición LR/captura de 'D&T'/captura de L1 MAX
Winston Reátegui fue presidente de la Conar este año, pero solo estuvo 5 meses en el cargo. Foto: composición LR/captura de 'D&T'/captura de L1 MAX

La actuación del árbitro Jonathan Zamora en la derrota de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025 ha generado diversos cuestionamientos. El réferi peruano fue duramente señalado por cómo manejó todo el partido, con decisiones discutibles para ambos equipos. Una de las jugadas polémicas fue la que se originó tras el el 2-0 de Jimmy Valoyes, luego de un centro de tiro libre de Alejandro Hohberg. Tras concretarse la anotación, todos los futbolistas del cuadro íntimo reclamaron que réferi no avisó con su silbato para que se ejecutara la falta, por lo que el tanto debía invalidarse, algo que finalmente no sucedió. Winston Reátegui, expresidente de la Conar, brindó su postura sobre esta acción.

El exárbitro FIFA y hoy panelista de L1 MAX explicó que para que se reanude la acción no es necesario que suene el pitazo del árbitro, por lo que el gol de Valoyes fue válido.

PUEDES VER: Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: 'Ya es el momento de sentarnos'

lr.pe

Exárbitro FIFA analiza segundo gol de Cienciano ante Alianza Lima

"En una reanudación no se puede favorecer al infractor. El juego se reanuda por señal del árbitro enseñando el silbato con la mano levantada, por gesto, viva voz y también si el balón está detenido en el lugar donde sucedió la falta. Todas estas son formas válidas. En este caso no hubo barrera y se cumplió lo establecido en una reanudación, en consecuencia el gol es válido", argumentó en el programa L1 Radio.

Por otro lado, Reátegui se refirió a la demora en la reanudación del encuentro debido a los reclamos de la delegación de Alianza Lima. El exjuez indicó que si los jugadores blanquiazules se negaban a jugar, rápidamente Jonathan Zamora podía dar inicio al protocolo por "rebelión colectiva" y, si tras el aviso al capitán del equipo no se continuaba con el juego, podía retirarse del campo junto a su terna arbitral.

"En las imágenes de la transmisión no se pudo apreciar si el árbitro principal tocó el silbato. Los jugadores reclamaron por varios minutos e incluso no querían reanudar el juego. En este caso el árbitro deberá informar al capitán para reanudar y si pese a ello los jugadores se rehúsan a ello, se podría considerar como rebelión colectiva por no aceptar la decisión del árbitro, de ser así tendría que retirarse del campo con su equipo arbitral e informar para que la Comisión de Justicia resuelve el hecho", precisó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: 'Es un impresentable'

lr.pe

Así fue el segundo gol de Cienciano ante Alianza Lima

Valoyes anotó el 2-0 al minuto 15 del primer tiempo tras centro de Alejandro Hohberg. Tras el gol, el partido demoró en reanudarse cerca de 12 minutos.

