Cristian Benavente decidió regresar al Perú. Después de su paso por Rumania, el cual concluyó con un doloroso descenso con Gloria Buzau, el 'Chaval' pegó la vuelta para jugar en Sporting Cristal. De esta manera, el volante se convierte en uno de los fichajes bomba de los celestes para levantar el Torneo Clausura 2025. Durante su presentación, Benavente expresó su felicidad por volver a jugar en el fútbol peruano después de algunos meses de su odisea por Europa.

Asimismo, destacó el manejo institucional de Sporting Cristal y lo calificó como un lugar en el que sí podrá disfrutar del fútbol. Finalmente, señaló que ansía ponerse la camiseta rimense y debutar en el estadio Alberto Gallardo.

Benavente dejó desafiante mensaje tras llegar a Sporting Cristal

En conferencia de prensa, Cristian Benavente señaló que existen pocos clubes como Sporting Cristal en la liga peruana. Además, elogió las instalaciones de la institución bajopontina, ya que le permitirá ser un mejor futbolista.

"Para mí, estar aquí es disfrutar al fútbol. Hay pocos lugares como Sporting Cristal por organización, por cómo viven el día, las instalaciones. No es común aquí en Perú. Creo que todo eso me ayuda a disfrutar del fútbol. Hay un equipo muy bueno que conozco de selección, de hace muchos años. Y si te tengo que dar una palabra que resuma todo, creo que es el lugar perfecto para disfrutar del fútbol", declaró.

Benavente afirmó que está apto físicamente para jugar en Cristal

En otro momento de la rueda de prensa, Cristian Benavente explicó que no ha jugado en los últimos meses porque aún no reinician las ligas en el Viejo Continente. Eso sí, dejó en claro que está apto físicamente.

"Físicamente estoy muy bien, estoy perfectamente. He venido entrenando, haciendo mi trabajo y estoy apto para lo que el entrenador me diga", enfatizó el 'Chaval', quien podría tener minutos en el próximo encuentro de Sporting Cristal.