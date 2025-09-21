El delantero peruano Cristian Benavente se convirtió en padre primerizo. Su pareja, Claudia Sanjurjo, fue la encargada de dar a conocer la noticia al publicar las primeras imágenes de su bebé. En las fotografías se aprecia al ‘Chaval’ junto con su hija, lo que enterneció a los usuarios en redes sociales.

“De blanco y negro a color. Te amo”, escribió la novia del futbolista de Sporting Cristal en su cuenta de Instagram, acompañando las tiernas imágenes. Aunque el exseleccionado peruano no ha compartido directamente las fotos en sus redes, la publicación de su novia recibió mensajes de felicitación para la nueva familia.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Cristian Benavente se convierte en padre y su novia comparte fotos de su bebé

El pasado 13 de junio, el exseleccionado peruano ya había dado pistas sobre su nueva etapa personal al anunciar públicamente su paternidad durante un íntimo baby shower en Galicia, España, donde asistió junto con familiares y amigos. Sin embargo, fue recién este fin de semana que la noticia se confirmó con la llegada de su primera hija.

Actualmente, Benavente juega en Sporting Cristal tras dejar el FC Gloria Buzău, equipo de la primera división del fútbol rumano. Tras su paso por ligas de España, Inglaterra, Bélgica y Francia, el ‘Chaval’ ahora combina su carrera deportiva con la responsabilidad de formar una familia al lado de su novia Claudia y su pequeña hija.

¿Quién es Claudia Sanjurjo, la novia del futbolista Cristian Benavente?

A diferencia de las exparejas del futbolista, Claudia Sanjurjo no pertenece al mundo del espectáculo. La joven es especialista en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento, además de contar con un máster en esa área. Su perfil en redes sociales resalta por el enfoque profesional, ya que comparte contenido educativo relacionado con la salud y la estética.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Bienvenidos a mi perfil. Un lugar para aprender y poder sacar la mejor versión de uno mismo, combinando la ciencia con las técnicas más avanzadas en medicina estética”, se presenta Sanjurjo en sus plataformas digitales, donde cada vez gana más seguidores.