Fue una tarde de alta tensión la que se vivió en el Estadio Mansiche de Trujillo. Lo que comenzó como un duelo intenso entre Carlos A. Mannucci y Esther Grande de Bentín (EGB Tacna Heroica) terminó convirtiéndose en el centro de una polémica que trasciende el marcador y se instala en el debate arbitral. El técnico tacneño, Ysrael “Cachete” Zúñiga, acusó duramente al árbitro Kevin Ortega de haberlo insultado, elevando aún más el clima de controversia en la Liga 2.

El encuentro, electrizante desde el silbato inicial, tuvo ritmo frenético y goles en ambas porterías. El marcador final fue de 3‑3, pero fue la pasión del terreno de juego —sumada a las decisiones arbitrales— lo que marcó realmente el desafío. Mannucci reaccionó sobre el cierre y empató el partido en la última jugada, lo que encendió los ánimos y presagió lo que vendría después.

'Cachete' Zúñiga denuncia que Ortega lo insultó en partido de Liga 2

En un tramo final que roza el caos, el árbitro Ortega mostró dos tarjetas rojas —una a Zúñiga y otra a Valdéz Grifa— antes de que una gresca entre Míguez y Sotillo desatara la intervención de la Policía Nacional para controlar el desborde.

Al término del partido, Ysrael Zúñiga no se guardó nada. Denunció públicamente que el árbitro lo insultó y que este no logró contener el duelo. “Después, al final, me menta la madre el árbitro. Por eso me le fui encima. Ojalá reconozca lo que me dijo en su informe”, expresó con palpable indignación.

Además, señaló que siente que los jueces no han tenido un buen desempeño en los últimos compromisos. "Los últimos cuatro partidos los árbitros nos han metido la mano descaradamente. No me gusta hablar de ellos, pero ya es demasiado notorio”, agregó.

En lo estrictamente deportivo, el punto mantiene viva la ilusión de Bentín Tacna Heroica, que con 10 puntos se encuentra solo uno detrás del líder FC Cajamarca. Mannucci, por su parte, sigue contando con chances en la tabla.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga 2 2025

Grupo A PJ PG DG Pts FC Cajamarca 7 2 0 11 Tacna Heroica 7 2 0 10 UCV Moquegua 6 2 -1 9 Carlos A. Mannucci 6 2 2 8 César Vallejo 6 2 -1 7

Grupo B PJ PG DG Pts Unión Comercio 6 6 11 18 Comerciantes FC 7 2 5 10 Agropecuaria 7 1 -2 7 Santos FC 6 2 -3 6 San Marcos 6 1 -11 6