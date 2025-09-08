HOYSuscripcion LR Focus

'Cachete' Zúñiga acusó al árbitro Kevin Ortega de insultarlo en abrupto partido de Liga 2: "Me le fui encima"

El duelo entre Carlos Mannucci y Esther Grande de Bentín culminó en un gran escándalo tras los hechos de violencia que mancharon el partido por Liga 2. La polémica no terminó en el campo de juego.

Ysrael Zúñiga es el actual técnico de Bentín Tacna Heroica. Foto: composición LR/Radio Uno/FPF
Ysrael Zúñiga es el actual técnico de Bentín Tacna Heroica. Foto: composición LR/Radio Uno/FPF

Fue una tarde de alta tensión la que se vivió en el Estadio Mansiche de Trujillo. Lo que comenzó como un duelo intenso entre Carlos A. Mannucci y Esther Grande de Bentín (EGB Tacna Heroica) terminó convirtiéndose en el centro de una polémica que trasciende el marcador y se instala en el debate arbitral. El técnico tacneño, Ysrael “Cachete” Zúñiga, acusó duramente al árbitro Kevin Ortega de haberlo insultado, elevando aún más el clima de controversia en la Liga 2.

El encuentro, electrizante desde el silbato inicial, tuvo ritmo frenético y goles en ambas porterías. El marcador final fue de 3‑3, pero fue la pasión del terreno de juego —sumada a las decisiones arbitrales— lo que marcó realmente el desafío. Mannucci reaccionó sobre el cierre y empató el partido en la última jugada, lo que encendió los ánimos y presagió lo que vendría después.

lr.pe

'Cachete' Zúñiga denuncia que Ortega lo insultó en partido de Liga 2

En un tramo final que roza el caos, el árbitro Ortega mostró dos tarjetas rojas —una a Zúñiga y otra a Valdéz Grifa— antes de que una gresca entre Míguez y Sotillo desatara la intervención de la Policía Nacional para controlar el desborde.

Al término del partido, Ysrael Zúñiga no se guardó nada. Denunció públicamente que el árbitro lo insultó y que este no logró contener el duelo. “Después, al final, me menta la madre el árbitro. Por eso me le fui encima. Ojalá reconozca lo que me dijo en su informe”, expresó con palpable indignación.

Además, señaló que siente que los jueces no han tenido un buen desempeño en los últimos compromisos. "Los últimos cuatro partidos los árbitros nos han metido la mano descaradamente. No me gusta hablar de ellos, pero ya es demasiado notorio”, agregó.

En lo estrictamente deportivo, el punto mantiene viva la ilusión de Bentín Tacna Heroica, que con 10 puntos se encuentra solo uno detrás del líder FC Cajamarca. Mannucci, por su parte, sigue contando con chances en la tabla.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga 2 2025

Grupo APJPGDGPts
FC Cajamarca 72011
Tacna Heroica72010
UCV Moquegua 62-19
Carlos A. Mannucci6228
César Vallejo62-17
Grupo BPJPGDGPts
Unión Comercio661118
Comerciantes FC72510
Agropecuaria 71-27
Santos FC62-36
San Marcos61-116
EquipoPJPGDGPts
Llacuabamba74212
El Pirata FC63410
Cantolao63010
San Martín72-37
Coopsol61-36
