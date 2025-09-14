HOYSuscripcion LR Focus

Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

El '10' de Cusco FC se mostró feliz por el triunfo que mantiene a su equipo en la pelea por el título del Torneo Clausura. Además, sacó cara por la racha de 15 partidos invicto en la Liga 1.

Ivan Colman lleva cinco goles y 11 asistencias con Cusco FC en esta Liga 1 2025. Foto: captura de L1 Max
Ivan Colman lleva cinco goles y 11 asistencias con Cusco FC en esta Liga 1 2025. Foto: captura de L1 Max

Cusco FC se sigue consolidando como la gran sorpresa de la Liga 1 2025. En un partido de vida o muerte ante Sporting Cristal, el cuadro imperial se quedó con la victoria tras remontar por 3-2 gracias a la gran actuación de jugadores como Ivan Colman, quien brindó dos asistencias para el doblete de Facundo Callejo.

Al final del cotejo, el '10' argentino se mostró emocionado por este resultado, que mete al conjunto dorado en la pelea por el título del Torneo Clausura pese a ser "un equipo muy humilde".

PUEDES VER: Zambrano y su crítica a rivales de Alianza en la Liga 1 tras nueva derrota: 'En Sudamericana no salen a meterse atrás'

lr.pe

Ivan Colman: "Cusco FC es un equipo chico con un proyecto lindo"

En declaraciones para L1 Max, Colman expresó su esperanza de poder coronar de la mejor forma la buena campaña del club, pese a sus limitaciones. "Vamos partido a partido, somos un equipo muy humilde. Los equipos grandes están acostumbrados a pelear el campeonato, pero nosotros peleamos paso a paso, con nuestra idea. Me pongo muy contento porque (Cusco) es un equipo chico que tiene un proyecto muy lindo que respetamos. Ojalá Dios quiera que podamos coronar", dijo.

"Me pongo contento por la familia, por todos nosotros. Era un partido clave y lo supimos sacar adelante. 'Facu' Callejo está en un gran momento, hay que aprovecharlo y cuando te pica al espacio hay que tirársela, porque cada pelota que toca es gol", agregó acerca de su compañero, quien es el máximo goleador de esta Liga 1 2025.

PUEDES VER: ¡Para cerrar el estadio! Jairo Concha anotó un golazo desde fuera del área en la victoria de Universitario sobre Melgar

lr.pe

Colman sobre racha invicta de Cusco: "Respetamos a rajatabla una manera de juego"

Acerca del choque ante los rimenses, el mediocampista reconoció que empezaron 'dormidos', pero que tuvieron la virtud de ser pacientes para revertir el resultado: "Sabíamos que iba a ser intenso, difícil. Ellos (Cristal) tienen un gran equipo y buenos jugadores. Entramos dormidos los primeros minutos y nos encontramos un gol abajo, pero mantuvimos la paciencia y el juego que nos caracteriza para sacar adelante un partido bárbaro".

Además, destacó la buena racha sin perder que llevan los dirigidos por Miguel Rondelli, la cual atribuyó a su disciplina para respetar una idea de juego. "No hay que volverse locos, tenemos una manera de juego que la respetamos a rajatabla. Jugamos siempre igual y eso nos trae méritos. Hace 15 partidos que no conocemos la derrota. Muy orgulloso de este equipo", manifestó.

