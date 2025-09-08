HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen En La República
Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     
Fútbol Peruano

Fernando Gaibor comparó a 'potrillo' de Alianza Lima con Willian Pacho, actual campeón de Champions: "Las mismas características"

El volante de Alianza Lima señaló reveló que se sorprendió cuando entrenó con una de las promesas blanquiazules, puesto que le hizo recordar a Willian Pacho, defensor del PSG.

Fernando Gaibor comparó a joya de Alianza Lima con Willian Pacho. Foto: composición LR/captura de Enfocados
Fernando Gaibor comparó a joya de Alianza Lima con Willian Pacho. Foto: composición LR/captura de Enfocados

Fernando Gaibor y Eryc Castillo fueron los últimos invitados de Jefferson Farfán y Roberto Guisasola en el programa 'Enfocados'. Los actuales jugadores de Alianza Lima hablaron sobre su estadía en el club y las gestas que han logrado a lo largo de la temporada. En otro momento de la charla, Gaibor sorprendió al comentar que un 'potrillo' blanquiazul tiene todas las cualidades para convertirse en un defensor de jerarquía, al nivel de Willian Pacho, vigente campeón de Champions League con el PSG.

Se trata de Jhoao Velásquez. Con tan solo 20 años, el joven talento ya tuvo algunos minutos en el equipo de Néstor Gorosito. Según contó Gaibor, cuenta con la misma personalidad y juego que Pacho cuando iniciaba su carrera en el fútbol ecuatoriano.

PUEDES VER: Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: No es la gran maravilla

lr.pe

Gaibor compara a promesa de Alianza Lima con Pacho, estrella del PSG

"Esa sencillez lo ha llevado dónde está. Cuando lo vi a Jhoao Velásquez se me vino a la cabeza verlo a Willian Pacho en sus inicios. Las mismas características", comentó Fernando Gaibor en un principio.

Posteriormente, resaltó algunas características de Velásquez, pero advirtió que es necesario que siga reforzándose. "Velásquez es impasable en el uno contra uno, es rápido, fuerte. Hay que trabajarlo nada más", agregó. Es preciso indicar que Gaibor y Pacho coincidieron en el 2021, cuando ambos defendían los colores de Independiente del Valle.

PUEDES VER: Agustín Lozano definió el futuro de Óscar Ibáñez en la selección peruana tras partido con Paraguay: El presidente nos pidió que...

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de Jhoao Velásquez?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jhoao Velásquez tiene un valor en el mercado de 125.000 euros.

Números de Jhoao Velásquez en Alianza Lima

Es importante señalar que Jhoao Velásquez ha participado en 9 encuentros con el primer equipo de Alianza Lima durante la actual temporada 2025, destacando especialmente su actuación ante Sao Paulo.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: "No sé si Alianza Lima mañana me quiera"

André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: "No sé si Alianza Lima mañana me quiera"

LEER MÁS
Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

LEER MÁS
Beto da Silva se sincera y confiesa que fue maltratado por extécnico de la Liga 1: "No merecía eso"

Beto da Silva se sincera y confiesa que fue maltratado por extécnico de la Liga 1: "No merecía eso"

LEER MÁS
Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

LEER MÁS
Universitario jugará ante UTC en el Mansiche: revelan el motivo por el que se enfrentarán en Trujillo por el Torneo Clausura 2025

Universitario jugará ante UTC en el Mansiche: revelan el motivo por el que se enfrentarán en Trujillo por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Perú vs Chile y Rusia: FPF confirma fecha y lugar de los partidos amistosos que disputará la selección este año

Perú vs Chile y Rusia: FPF confirma fecha y lugar de los partidos amistosos que disputará la selección este año

LEER MÁS
Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Óscar Ibáñez tajante sobre aparición de nuevas promesas en la selección peruana: "Vine en 1993 y seguimos hablando de lo mismo"

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

Marina García Burgos: “La naturaleza de las cosas”

Fútbol Peruano

Beto da Silva se sincera y confiesa que fue maltratado por extécnico de la Liga 1: "No merecía eso"

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

Juliana Oxenford y su sentida despedida a Jaime Chincha: "Qué pena que no nos tomamos ese café"

Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota