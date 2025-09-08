Fernando Gaibor comparó a 'potrillo' de Alianza Lima con Willian Pacho, actual campeón de Champions: "Las mismas características"
El volante de Alianza Lima señaló reveló que se sorprendió cuando entrenó con una de las promesas blanquiazules, puesto que le hizo recordar a Willian Pacho, defensor del PSG.
Fernando Gaibor y Eryc Castillo fueron los últimos invitados de Jefferson Farfán y Roberto Guisasola en el programa 'Enfocados'. Los actuales jugadores de Alianza Lima hablaron sobre su estadía en el club y las gestas que han logrado a lo largo de la temporada. En otro momento de la charla, Gaibor sorprendió al comentar que un 'potrillo' blanquiazul tiene todas las cualidades para convertirse en un defensor de jerarquía, al nivel de Willian Pacho, vigente campeón de Champions League con el PSG.
Se trata de Jhoao Velásquez. Con tan solo 20 años, el joven talento ya tuvo algunos minutos en el equipo de Néstor Gorosito. Según contó Gaibor, cuenta con la misma personalidad y juego que Pacho cuando iniciaba su carrera en el fútbol ecuatoriano.
Gaibor compara a promesa de Alianza Lima con Pacho, estrella del PSG
"Esa sencillez lo ha llevado dónde está. Cuando lo vi a Jhoao Velásquez se me vino a la cabeza verlo a Willian Pacho en sus inicios. Las mismas características", comentó Fernando Gaibor en un principio.
Posteriormente, resaltó algunas características de Velásquez, pero advirtió que es necesario que siga reforzándose. "Velásquez es impasable en el uno contra uno, es rápido, fuerte. Hay que trabajarlo nada más", agregó. Es preciso indicar que Gaibor y Pacho coincidieron en el 2021, cuando ambos defendían los colores de Independiente del Valle.
¿Cuál es el actual valor de Jhoao Velásquez?
De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jhoao Velásquez tiene un valor en el mercado de 125.000 euros.
Números de Jhoao Velásquez en Alianza Lima
Es importante señalar que Jhoao Velásquez ha participado en 9 encuentros con el primer equipo de Alianza Lima durante la actual temporada 2025, destacando especialmente su actuación ante Sao Paulo.